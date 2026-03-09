Koldo pide su libertad de cara al juicio de mascarillas y declarar detrás de Aldama, al que llama "ornitorrinco procesal"

La defensa de Koldo García no ha perdido el tiempo y esta misma mañana presentaba en el Tribunal Supremo tres escritos para reclamar la libertad del exasesor del exministro José Luis Ábalos de cara a la celebración del primer juicio del caso al que da nombre, el relativo a la compra de mascarillas por organismos dependientes de Correos, ante el arraigo familiar que presenta y la indefensión que le genera estar preso mientras se desarrollen las sesiones. Además, solicita declarar en último lugar en la vista oral, que se celebrará en abril, detrás incluso del comisionista Víctor de Aldama, al que llama "ornitorrinco procesal", por su doble condición de acusado y testigo de la acusación.

En sus escritos, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la abogada de Koldo García recuerda al "maestro Cobo del Rosal" que definió la situación en la que se encuentra Aldama "magistralmente" como la de un "ornitorrinco procesal", porque mantiene formalmente la condición de acusado, pero "actúa de facto ejerciendo una labor de acusación contra otros coimputados". El fiscal pide para él siete años y medio de cárcel mientras que para Ábalos la petición se eleva a 24 años y para Koldo García, a 19 años y medio.

"La ambigüedad de esta posición híbrida —que nada entre la defensa de sus intereses y la colaboración acusatoria— genera un riesgo evidente de indefensión para mi mandante. Por ello, bajo el principio de contradicción y para evitar que la defensa de don Koldo se vea sorprendida por imputaciones de quien no está sujeto al deber de veracidad pero actúa como brazo de la acusación, es indispensable que el señor Aldama declare en primer término", explica la letrada Leticia de la Hoz.

La defensa recurre que se haya rechazado por el tribunal que juzgará el caso "la diligencia de investigación consistente en librar oficio a la Dirección General de la Guardia Civil, a fin de que informe sobre los accesos a bases de datos policiales relativos a don Koldo García", lo que considera que "vulnera el derecho fundamental de defensa" y cuenta con una "motivación constitucionalmente insuficiente".