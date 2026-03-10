La pugna por los avales inicia la batalla de las primarias en el PSOE de Extremadura

Soraya Vega, Álvaro Sánchez Cotrina, José Manuel González Andrade y Ramón Díaz Farias lucharán por el liderazgo del PSOE de Extremadura. A la espera de que la expresidenta de la Asamblea, Blanca Martín, confirme oficialmente si también da el paso, el calendario orgánico fija este jueves 12 de marzo como fecha límite para registrar las candidaturas. A partir de ese momento se abrirá la primera fase de la carrera sucesoria y quizá la más delicada: la recogida de avales. Se desarrollará entre el 13 y el 24 de marzo y determinará qué aspirantes cuentan con respaldo de base suficiente para concurrir a las primarias.

Cada precandidato deberá reunir el apoyo de entre el 12% y el 15% del cuerpo electoral, lo que en este caso se traduce en al menos 1.124 avales. Los equipos de cada aspirante son los encargados de contactar con la militancia y recabar apoyos en las distintas agrupaciones locales. No es un trámite sencillo: en las primarias de 2024, que ratificaron a Miguel Ángel Gallardo como sucesor de Guillermo Fernández Vara frente a Lara Garlito, el exconsejero de Sanidad José María Vergeles no logró reunir los apoyos necesarios para superar esta primera criba, pese a ser uno de los perfiles más reconocibles del último Ejecutivo socialista por la gestión de la pandemia.

Posición y territorio

Superar el mínimo exigido obliga a recorrer decenas de municipios y activar contactos en buena parte del territorio regional. Para hacerse una idea de la magnitud del reto, basta señalar que la agrupación más grande de Extremadura, la de Badajoz capital, reúne en torno a 600 militantes. La mayoría de las agrupaciones pertenecen al ámbito rural y cuentan con una media de entre 40 y 50 afiliados.

Al componente territorial se suma otro elemento clave: el aval implica posicionarse. A diferencia del voto en las primarias, que es secreto, el aval queda registrado en un documento identificable. El militante que firma deja constancia pública de su apoyo a un candidato en una fase temprana del proceso, lo que suele generar cautela dentro del partido.

El aval puede tramitarse de forma telemática a través de la intranet del PSOE o mediante firma presencial en papel, pero en ambos casos deja rastro porque debe incluir el nombre y el DNI del afiliado. Posteriormente, el Comité de Ética y Garantías valida los documentos para comprobar que se cumple el principio básico del proceso: cada militante solo puede avalar a un candidato.

Cuatro precandidaturas

El peso de esta criba inicial se reforzó además en el 41 Congreso Federal celebrado en Sevilla en diciembre de 2024, que endureció el papel de los avales de cara a la celebración de primarias para garantizar que quienes lleguen a la votación final cuenten con una base mínima de apoyo estructurado entre la militancia. Así, superar el umbral mínimo de las 1.200 firmas ya se interpreta en el proceso orgánico como una primera demostración de capacidad organizativa y respaldo territorial.

José Manuel González Andrade parte con una posición potencialmente favorable en ese terreno. Alcalde de Olivenza desde 2015 y presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), su perfil está muy vinculado al municipalismo y mantiene contacto directo con numerosos alcaldes y concejales socialistas, una red que suele ser clave para movilizar apoyos en las agrupaciones locales.

Dirección provincial

Álvaro Sánchez Cotrina cuenta, por su parte, con una base orgánica clara en la provincia de Cáceres, donde ejerce como secretario provincial del PSOE. Las direcciones provinciales tienen capacidad para activar agrupaciones y militancia en los procesos internos. Capitalizará el apoyo de dirigentes que en su día respaldaron a la cacereña Esther Gutiérrez frente a Miguel Ángel Gallardo en 2025. Como ya ocurrió en aquel proceso, el principal desafío de Cotrina se sitúa en la provincia de Badajoz, donde se concentra un mayor peso orgánico dentro de la federación y, por tanto, mayor capacidad para inclinar los procesos internos.

Soraya Vega, diputada autonómica con un marcado perfil en defensa del feminismo y la igualdad, tiene una mayor proyección regional en el seno del partido (ya fue portavoz) y cuenta con el respaldo de destacados dirigentes como Rafael Lemus o el propio Miguel Ángel Gallardo, lo que refuerza su posición dentro del aparato socialista de cara a esta primera fase del proceso.

Vega pertenece a la agrupación socialista de Herrera del Duque, uno de los municipios pacenses que apoyó a Lara Garlito en las primarias de 2024 pero que, nueve meses después, ayudó a apuntalar la victoria de Gallardo en sus segundas primarias.

El cuarto candidato

Ramón Díaz Farias ha sido el último en incorporarse a la carrera. El alcalde de Villanueva del Fresno y vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz confirmó este martes su precandidatura a través de un vídeo difundido en redes sociales, en el que apeló a centrar el debate en el proyecto político y no en los liderazgos personales.

Con seis legislaturas al frente de su municipio y una trayectoria muy ligada al municipalismo, su fortaleza potencial se sitúa en el tejido de agrupaciones rurales del sur de la región y en su conocimiento del territorio pacense. No es además un recién llegado a las batallas orgánicas: ya compitió en dos ocasiones por la secretaría provincial del PSOE de Badajoz frente a Rafael Lemus.

Su principal incógnita, como en el caso de otros aspirantes con fuerte implantación local, será comprobar hasta qué punto ese perfil municipal logra traducirse en apoyos estructurados suficientes dentro de la federación regional para superar con solvencia la primera criba de avales.

Estructura orgánica

En cualquier caso, hay que recordar que los avales miden estructura orgánica, pero no necesariamente anticipan el resultado final. El aval solo permite que una candidatura compita en las primarias y muchos militantes lo entienden como un gesto para facilitar la pluralidad interna, sin que implique necesariamente el sentido de su voto posterior.

De hecho, no son pocos los precedentes en los que el aspirante con más avales no termina imponiéndose entre la militancia. Ocurrió, por ejemplo, en las primarias federales del PSOE de 2017, cuando Susana Díaz se impuso con claridad en la recogida de avales frente a Pedro Sánchez, pero fue este último quien terminó arrasando en la votación final.

Primarias el 11 y 19 de abril

Tras el registro de las precandidaturas este jueves, el mismo 24 de marzo se proclamará oficialmente a los candidatos que consigan los avales suficientes. Las primarias se celebrarían el 11 de abril y si ninguno de los tres candidatos supera el 50% de los votos, habría una segunda vuelta el 19 de abril con las dos listas más votadas.

Con todo, el tablero sigue abierto y en los procesos congresuales del PSOE son habituales los movimientos de última hora: nuevas candidaturas, acuerdos que se exploran o proyectos que terminan confluyendo antes de llegar a las urnas. Las próximas semanas servirán para medir no solo la fuerza organizativa de cada aspirante, sino también la capacidad del partido para ordenar un nuevo liderazgo tras su mayor revés electoral.