Día Internacional de la Mujer
Diez neonazis detenidos por desórdenes en la manifestación del 8M en Madrid
El grupo pertenece a Núcleo Nacional y las convocantes de la manifestación aseguran haber "sufrido una agresión fascista"
EFE
La Policía Nacional detuvo en torno a las 15.00 horas del pasado domingo a diez personas del grupo neonazi Núcleo Nacional por un delitos de desordenes públicos al alterar el normal funcionamiento de la manifestación del 8M en Madrid.
Fuentes policiales han informado a EFE este lunes de la detención de esas diez personas, que son militantes de Núcleo Nacional, según ha difundido en redes sociales el propio grupo ultraderechista. Las fuentes policiales han precisado que a uno de los diez detenidos se le ha imputado también un delito de atentado a la autoridad.
Agentes del distrito de Centro en colaboración con efectivos de la Brigada de Información de Madrid procedieron estos arrestos, que ha adelantado eldiario.es. Al término de la manifestación convocada por la Comisión 8 de marzo en Madrid, un grupo de entre seis y ocho personas de ideología neonazi irrumpieron la marcha, golpeando a los asistentes.
Agentes de la Policía Nacional intervinieron y los detuvieron. Uno de ellos intentó colarse en el escenario que estaba montado para la lectura del manifiesto y también fue detenido. Las convocantes explicaron lo ocurrido, desde el escenario: "Hemos sufrido una agresión fascista, es lo que pasa cuando legítimas a la extrema derecha, pero no tenemos miedo".
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE publica a qué trabajadores beneficia
- Duelo en Sequiol y en la 'festa' de Castelló: fallece inesperadamente Jorge Martí
- La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat avisa: las bandas pueden negarse a tocar bajo la lluvia
- Programa de la Magdalena del 9 de marzo: todos los actos y conciertos del lunes
- La compraventa de tierras ya crece en Castellón a mayor ritmo que las herencias
- La Generalitat inicia las obras del antiguo edificio de Correos de Castelló: su nuevo uso
- Un tramo del ferrocarril en Castellón sigue sin electrificar: los plazos para resolver esta carencia
- Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos