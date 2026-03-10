La juez imputa al gerente del Estadio Cartuja y a un exalto cargo de la Junta de Andalucía por los contratos con Rubiales

La juez que investiga el posible cobro de comisiones en los contratos realizados por la Real Federación Española de Fútbol durante la gestión de Luis Rubiales ha abierto una pieza separada centrada en los expedientes firmados por el Estadio Cartuja, gestionado de forma mayoritaria por la Junta de Andalucía, para la celebración en Sevilla de la Eurocopa de selecciones de 2020, durante la pandemia.

De momento, y tras un informe de la UCO, figuran como investigados el ex secretario general para el Deporte, José María Arrabal, y el actual gerente del Estadio Cartuja, Daniel Oviedo. Como primera acción se ha ordenado la incautación, aprehensión y registro de todos los sistemas informáticos y dispositivos móviles de ambos en busca de información o de indicios que determinen si obtuvieron un beneficio económico por los contratos.

El auto judicial, al que ha tenido acceso este periódico, tiene como base un informe previo de la UCO adelantado por El Confidencial, en el que ve indicios de irregularidades en los contratos entre la sociedad Gruconsa y el Estadio de la Cartuja, con la mediación de la Real Federación Española de Fútbol para la celebración en Sevilla de los partidos de la Eurocopa de selecciones.

Concretamente, la Junta de Andalucía abonó una subvención excepcional y extraordinaria de 4,9 millones de euros al estadio para la celebración de estos cuatro partidos. El Estadio firmó por su parte un convenio con la Federación Española de Fútbol que dio origen a una serie de expedientes de contrataciones de obras, servicios y suministros que debían ejecutarse antes de la celebración de la competición. Dos de ellos, según recogen las conclusiones de la UCO incorporadas en el auto judicial, presentan indicios de irregularidades.

"Resultan de especial interés para la investigación los expedientes de tematización de la sala de prensa y de adecuación de la zona deportiva por importes de 88.061 euros y de 816.798 euros, respectivamente", recoge el auto judicial. Ambos fueron adjudicados a la sociedad Gruconsa. Concluye de hecho el auto que en total "las obras habría generado una facturación a Gruconsa de 2.342.143 euros".

"Con los datos expuestos se desprende la posible participación en los hechos de José María Arrabal y de Daniel Oviedo Barrera (...) quienes contribuyeron en las relaciones establecidas entre Gruconsa y la RFEF para la adecuación del estadio de la Cartuja a distintas competiciones deportivas, comenzando con la final de la Copa del Rey y la Supercopa y finalizando con la reforma del estadio para el cumplimiento de los requisitos como sede de la final de la Eurocopa", concluye el auto.

Primeras medidas judiciales

"Los elementos expuestos justifican de forma indiciaria la posible participación de José María Arrabal y Daniel Oviedo en los hechos investigados por lo que procede declarar su condición de investigados en la causa", recoge el auto que ordena las primeras medidas contra ellos.

Así, autoriza la investigación tecnológica planteada por la UCO con la incautación, aprehensión ye intervención de todos los efectos electrónicos, telemáticos o informáticos del ex directivo de la Junta y del gerente del Estadio Cartuja. Esto incluye la incautación de móviles y el registro de ordenadores y correos electrónicos de ambos.

Noticias relacionadas

De este dispositivo forman parte también actuaciones para "esclarecer un posible beneficio económico obtenido ilícitamente". Por este motivo, se analizarán los servicios de banca on line así como de "monedas virtuales" de los investigados ante la posibilidad de que se hubieran recabado dinero a través de criptomonedas. En este caso, "se autorizan las actuaciones necesarias para el bloqueo de las cuentas virtuales".