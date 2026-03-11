Sánchez anuncia la puesta en marcha de un sistema de rastreo en redes para medir la "huella del odio"

El Gobierno sigue desplegando el paquete de medidas para endurecer el control de las plataformas digitales, entre las que se incluye la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años. Después de activar a la Fiscalía para investigar posibles infracciones relativas a la generación con IA de contenido sexualizado vinculado a menores o a la difusión de los mismos, el presidente del Gobierno ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de un mecanismo destinado a rastrear, medir y hacer visible cómo las plataformas digitales fomentan la polarización social y amplifican el odio. "Para ver quién frena el odio y quién hace negocio”, ha argumentado Pedro Sánchez durante la inauguración del I Foro contra el Odio esta mañana en Madrid.

"Igual que hoy hablamos de la huella de carbono para medir el impacto ambiental de una actividad, queremos empezar a hablar también de la huella del odio para impedir el impacto social y democrático que estos discursos están generando en la convivencia", ha asegurado el jefe del Ejecutivo. Esta medida se complementará con una reforma del Código Penal para tipificar como delito la manipulación de los algoritmos.

El objetivo, según ha arremetido Sánchez mencionando a los "tecnoligarcas", pasa por "sacar el odio de la sombra, hacerlo visible y exigir responsabilidades a quienes no actúan". "Cuando los tecnooligarcas decidieron imponer su agenda política en redes sociales, pasamos de la libertad de expresión a la libertad de agresión; a un espacio donde el insulto se presenta como opinión y el acoso como debate", criticó. A partir de ahora, abundó, "las redes sociales tendrán que rendir cuentas públicamente por cada contenido de odio que permitan, y la sociedad podrá ser consciente".

La medida prendente transformar un fenómeno hasta ahora opaco en un elemento cuantificable y evaluable, generando un suerte de ranking de peores a mejores plataformas en relación con la presencia de odio y polarización en las mismas. Con la información generada se busca abrir debates sobre el control de las plataformas y los mecanismos para favorecer entornos digitales más seguros.