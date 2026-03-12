El juez Pedraz ordena expurgar el contenido de los teléfonos incautados a Leire Díez para depurar información personal

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil expurgar el contenido de los dispositivos electrónicos que intervino en el domicilio de la exmilitante del PSOE Leire Díez, imputada en este procedimiento, con el fin de depurar la información personal que pudiera contenerse en los mismos y que no tiene que ver con el caso.

Según la providencia dictada por el titular de la plaza número 5 de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se requiere a la Guardia Civil para que entregue en el Juzgado "todos los efectos originales intervenidos en dicho registro, así como copia de trabajo de los mismos".

Se ordena igualmente a los investigadores que se abstengan de utilizar el contenido de los citados dispositivos "en tanto no se haya realizado un expurgo de su contenido" y se abre "pieza separada y reservada" de expurgo en esta causa, que se mantiene en secreto.

Causa secreta

A finales de enero de 2026, Díez pidió levantar el secreto de sumario de la causa a través de un recurso presentado al juez, en el que su defensa manifestó que la exmilitante socialista facilitó "inmediatamente" a la UCO el acceso a sus documentos, correos, dispositivos, claves y contraseñas. En un segundo escrito, presentado a finales del pasado mes de febrero, Díez solicitó protección para el contenido de los dispositivos incautados.

Leire Díez dice que la Guardia Civil usó a una periodista para espiarla a ella y a Cerdán / EP

Leire Díez fue detenida en diciembre de 2025 junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al administrador de Servinabar, Antxon Alonso, empresario cercano al exdirigente socialista Santos Cerdán. En aquellos días también se procedió a la entrada y registro de varios inmuebles, algunos de ellos vinculados a la exmilitante socialista.

"Hirurok"

La Audiencia Nacional ordenó la detención al sospechar que los tres se hicieron con más de 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en cinco operaciones. Según la UCO, los tres investigados habrían formado un grupo autodenominado "Hirurok" que "podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública".

En este casi se investiga si los tres detenidos, que fueron puestos en libertad el pasado sábado, se hicieron con más de 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en cinco operaciones, cuyas adjudicaciones llegan a los 132 millones.

Entre las operaciones bajo sospecha destaca el rescate de la alavesa Tubos Reunidos. La investigación desarrollada por la UCO apunta a que la trama que se autodenominaba "Hirurok", que significa en euskera "Nosotros tres", habría percibido con la mercantil Mediaciones Martínez SL al menos 114.950 euros por su "intermediación" en el préstamo de 113 millones concedido por la SEPI a la firma vasca.