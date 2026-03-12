Tellado denuncia la "calma chicha" del Gobierno en tomar medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán

A la par que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparecía este jueves para explicar la reunión del Gobierno con los agentes sociales para abordar los efectos derivados de la guerra en Irán, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha denunciado la "calma chicha" del Ejecutivo a la hora de poner sobre la mesa las medidas necesarias para hacer frente al impacto que está teniendo el conflicto bélico en Oriente Próximo. "El Gobierno debe tomar medidas y aprobarlas y creo que están tardando demasiado", ha sentenciado.

Desde Valencia, a donde se ha desplazado para celebrar de las Fallas, Tellado ha arremetido duramente contra el Gobierno por su "desidia" y esa "calma chicha" del Ejecutivo que, según su opinión, "ni están ni se les esperan". Así, ha señalado que pese a que se están empezando a notar las consecuencias de la guerra, el "Gobierno sigue pensando qué se puede hacer". "Demuestran no estar a la altura", ha recalcado el dirigente popular antes de señalar que ellos ya han puesto sus propuestas sobre la mesa.

En concreto, el PP registró este miércoles en el Senado una proposición no de ley con una batería de medidas económicas para hacer frente al encarecimiento de la energía y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. En este sentido, plantean una rebaja del IRPF; una reducción del IVA de la electricidad del 21% al 10%; una bonificación al gasóleo de uso agrícola y pesquero; o bonificaciones del 80% en los peajes eléctricos para empresas electrointensivas.

"Sánchez ha utilizado este conflicto internacional para tratar de buscar enemigos en el exterior que justifiquen su permanencia en el poder, en vez de centrarse en lo verdaderamente importante que es defender los intereses de España, apoyar a nuestros aliados y estar donde el resto de socios. Lamentablemente, Sánchez está en las miserias de su propio gobierno, sin aportar ninguna medida", ha concluido el secretario general del PP.