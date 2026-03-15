Los partidos regionalistas resisten en Castilla y León y Sumar y Podemos desaparecen

Las Cortes de Castilla y León seguirán siendo uno de los parlamentos autonómicos más fragmentados. Los tres partidos regionalistas presentes en la Cámara han resistido -con mayor o menor éxito- la cita electoral, con Unión del Pueblo Leones manteniendo los tres procuradores que logró en 2022 y Soria Ya manteniendo uno. Sin embargo, la mayor derrota es la de la coalición de Sumar e IU, por un lado, y Podemos, por otro, que se han quedado ambos sin representación después de concurrir por separado a los comicios.

Alicia Gallego, la candidata de Unión del Pueblo Leones, ha logrado sostener los tres procuradores que ya tenía la formación, la cifra más alta desde su creación en la década de los 90. También ha conseguido salvar los platos Por Ávila, un partido que se presentó a las elecciones autonómicas por primera vez en 2019, cuando obtuvo un escaño que mantendrá una legislatura más. No ha tenido tanta suerte Soria Ya, la formación liderada por Ángel Ceña, que ha pasado de los tres procuradores que logró en 2022 a uno. En su contra estaba que el candidato del PSOE, Carlos Martínez, es alcalde de Soria desde 2007, con varias mayorías absolutas.

Frente a estos datos, la debacle total se ha vivido en la izquierda a la izquierda del PSOE que, al igual que ocurrió en Aragón se ha presentado dividida. La coalición de Sumar e Izquierda Unida ha quedado en séptima posición y no tendrá representación. Igual de desastroso ha sido el resultado de Podemos, que en los anteriores comicios se presentó con IU y logró tener presencia por los pelos y ahora ha perdido ese último escaño que tenía en las Cortes de Castilla y León. Los morados, que en 2015 irrumpieron en la autonomía con 10 procuradores, han quedado por debajo de Se Acabó La Fiesta (SALF), el partido de ultraderecha liderado por Alvise Pérez.

Otras citas

Esta es la segunda vez en menos de dos meses en la que Podemos se queda fuera de un parlamento autonómico. Lo mismo ocurrió el pasado mes de febrero en las elecciones a las Cortes de Aragón. Los morados, que compitieron con IU y con Chunta Aragonesista, quien logró su mejor resultado, sufrieron un duro descalabro, perdiendo el último diputado que tenían. Sin embargo, Izquierda Unida y Sumar resistieron y mantuvieron un escaño. No obstante, son ya dos las citas electorales en los que se da cuenta del agotamiento del espacio a la izquierda del PSOE.

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Habrá que esperar a ver si el mensaje enviado por las urnas hace reflexionar a todos los partidos congregados en Sumar y a Podemos de cara a futuras citas electorales. La más próxima es Andalucía, donde ya se augura otra ruptura. Además, está sobre la mesa qué alianzas configurar de cara a las elecciones generales, previstas para el próximo año. Sobre todo, después de que la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, anunciara que no será candidata, lo que podría facilitar que se tiendan puentes entre todos los partidos.