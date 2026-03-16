El Gobierno aprobará el plan 'antiinflación' en un Consejo de Ministros extraordinario este viernes

El Gobierno aprobará este viernes el plan de medidas para mitigar el efecto en la economía de la guerra en Oriente Medio. A menos de 24 horas de que se reúna el Consejo de Ministros, en el Ejecutivo han descartado que el paquete puede llegar a tiempo. De hecho, todavía se está negociando con los grupos parlamentarios y esta misma tarde están previstas reuniones con sectores afectados para terminar de definir. Por ello, se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario este viernes, tras ponerse como fecha tope para aprobar el paquete esta semana, según confirman fuentes de Moncloa.

“Estamos en disposición de aprobar el paquete de medidas esta misma semana”, ha asegurado el ministro de Economía, Carlos Cuerpos, antes de reunirse con representantes del sector pesquero junto al ministro de Agricultura, Luis Planas. La previsión, ha incidido, es activarlas “esta semana”, como ya adelantó este diario. Al mismo tiempo se mira a la UE, para intentar acompasar medidas, con una reunión de los Veintisiete fijada para el próximo jueves en el marco del Consejo Europeo.

Además del marco europeo, se insisten en la necesidad de medir mejor los efectos del conflicto en Oriente Medio en la variación del IPC. Esto es, en palabras de la también titular de Hacienda "ver los precios, una vez liberados los barriles de petróleo" y "constatar" si se mantendrá o no una escalada inflacionista. Paralelamente, el Gobierno mantiene "contacto continuado con los grupos parlamentarios, los agentes sociales y los sectores especialmente expuestos".

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, también ha apuntado por su parte que las medidas se presentarán "a lo largo de esta semana". "Será a lo largo de esta semana cuando tengamos ese plan de respuesta integral con medidas estructurales y medidas coyunturales", ha explicado la ministra a su llegada al Consejo de Energía de la Unión Europea en declaraciones recogidos por EFE, deslizando ya que el paquete no se aprobaría en el Consejo de Ministros de este martes.

El Gobierno se plantea ir modulando medidas en función de esta evolución de precios y ahora mismo la prioridad es atenuar el alza de los combustibles, principalmente con medidas dirigidas a los sectores del transporte, la agricultura y la pesca. Se enfocarían más a las rebajas fiscales que a las bonificaciones.

A la vista del análisis de cómo han funcionado las medidas aplicadas en la anterior crisis económica por la invasión rusa de Ucrania, se descarta volver a aplicar una rebaja de 20 céntimos en los precios de la gasolina y el diésel. Asimismo, el Ejecutivo se plantea medidas fiscales para contener el coste de la electricidad para ciudadanos y empresas, y al tiempo se actuará con medidas dirigidas a los colectivos más vulnerables, planteando la prohibición de los cortes de suministros básicos. "El plan protegerá a los más vulnerables y a los sectores más afectados por la subida de los precios", apuntan fuentes del Ejecutivo.

IVA de los alimentos

Cuerpo ha descartado rebajas fiscales en la alimentación, al menos en este primer paquete, por no haberse trasladado todavía la inflación a la alimentación. Si acaba ocurriendo, apuntó, el Ejecutivo está preparado para ampliar el plan de choque, como se hizo tras la crisis inflacionista por la invasión rusa de Ucrania. Entonces, como recordó, se llegaron a poner sobre la mesa hasta siete paquetes sucesivos de ayudas. “Por ahora no vemos necesario medidas más amplias como la reducción del IVA para los alimentos”, concluyó.

Por el mismo motivo se rechaza por el momento aplicar medidas que reclaman sus socios, como la recuperación de la prohibición de los desahucios o del impuesto extraordinario a los beneficios de las energéticas. Precisamente, PP, Vox y Junts vienen de tumbar sucesivamente en el Congreso dos decretos de prórroga del anterior escudo social, rechazando principalmente la prohibición de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional.