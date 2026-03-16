Marlaska felicita a la Guardia Civil por su trabajo en el caso Francisca Cadenas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha felicitado a la Guardia Civil por la investigación que ha permitido esclarecer la desaparición y muerte de Francisca Cadenas y poner a los presuntos responsables ante la Justicia. De esta forma, ha destacado el trabajo "concienzudo" de la comandancia de Badajoz, las unidades de Policía Judicial, el Servicio de Criminalística y la UCO.

Grande-Marlaska ha realizado estas declaraciones durante la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Castuera (Badajoz), donde ha estado acompañado por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Según ha señalado, la localización del cuerpo ha permitido "dar alivio dentro de la tragedia y del dolor familiar" a los hijos y al resto de la familia. Marlaska ha defendido además que las fuerzas de seguridad "no paran y no olvidan ningún hecho delictivo y menos hechos de esta gravedad", y ha sostenido que este caso demuestra la profesionalidad de la Guardia Civil.

Autocrítica

Aun así, también ha admitido que en investigaciones como esta siempre existe "margen de mejora", especialmente en los tiempos de resolución. Preguntado por si debía hacerse autocrítica tras haberse resuelto el caso nueve años después, ha respondido que "todas las investigaciones son objeto de evaluación" y que, una vez concluidas, se estudian sus circunstancias porque "siempre en todos los casos hay margen de mejora".

Sobre el estado de los restos de Francisca Cadenas o detalles concretos del procedimiento, ha evitado pronunciarse al recordar que la causa sigue bajo instrucción secreta. Por ello, ha pedido que la investigación judicial avance "por los cauces ordinarios y legales", insistiendo en que esa es la mejor forma de conocer la verdad sin alimentar hipótesis.

También se ha referido a otras desapariciones

El ministro también ha aprovechado para referirse a otros casos de desapariciones en Extremadura. En relación con Rosalía Cáceres, desaparecida en mayo de 2020 en Bohonal de Ibor (Cáceres), ha señalado que todas las desapariciones son una "preocupación máxima" para el Ministerio del Interior y para las fuerzas de seguridad. Aunque no ha confirmado la intervención de la UCO, ha pedido "tranquilidad" a la familia y ha asegurado que los investigadores "no paran de investigar la naturaleza y las características de la desaparición hasta conseguir la solución".

Asimismo, se ha referido a Francisco España, vecino de Valle de Santa Ana (Badajoz) desaparecido desde el pasado sábado, y ha afirmado que no hay novedades, aunque ha recalcado que, como todas las desapariciones, se trata de una "prioridad" para las fuerzas y cuerpos de seguridad, muy conscientes del "desasosiego" que estas situaciones provocan en las familias.

En este contexto, Marlaska ha recordado que el Gobierno ha impulsado el primer plan estatal sobre personas desaparecidas y el trabajo del Centro Nacional de Desaparecidos, con el objetivo de mejorar la prevención, la respuesta policial y la atención institucional a los familiares.

Inauguración del nuevo cuartel de Castuera

Por otro lado, el ministro de Interior ha sido el encargado de inaugurar el nuevo cartel de Castuera, "ejemplo de excelencia en la gestión pública", ha definido, y que ha contado con una inversión de seis millones de euros, dentro del Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado.

Durante el acto, ha destacado la "contribución decisiva" de la Guardia Civil para afianzar población y contribuir al progreso y a la calidad de vida en las zonas rurales. "Por su atomizado despliegue y su amplia implantación territorial, este cuerpo es un eje esencial para el cumplimiento de la Estrategia Nacional del Gobierno para el Reto Demográfico", ha añadido.

Además, ha señalado que en Extremadura el número de efectivos ha crecido un siete por ciento, hasta superar los 4.000 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil, con 260 más que en 2018. También se ha referido al proyecto piloto sobre violencia de género implantado en la comunidad, que permite realizar comparecencias telemáticas desde acuartelamientos y ha sumado 263 videoconferencias en 2025.

Finalmente, Marlaska ha subrayado que el Gobierno mantiene su apuesta por reforzar medios, plantillas e instalaciones policiales, ha avanzado que ya ha trabajado en un segundo plan de infraestructuras y ha recordado que la oferta de empleo público de 2026 contempla más de 6.100 nuevas plazas para Policía Nacional y Guardia Civil.

Parcela de más de 3.500 metros cuadrados

El nuevo acuartelamiento, según ha informado el Ministerio del Interior, alberga el puesto de Castuera, que ofrece servicios de atención a la ciudadanía para interposición de denuncias y otros trámites, el equipo de Seprona y la Intervención de Armas y Explosivos.

Diseñado con criterios de sostenibilidad y ecología climática, el edificio se levanta en una parcela urbana de 3.895 metros cuadrados.

Creado en 1880, el puesto de Castuera garantiza la seguridad ciudadana en un territorio de 534 kilómetros cuadrados que incluyen esta localidad y el municipio de Benquerencia de la Serena, que cuenta con cuatro pedanías: La Nava, Helechal, Puerto Hurraco y Puerto Mejoral.