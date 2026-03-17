La UCO detecta que el ex director de Carreteras cobró 25.440 euros de una empresa a la que otorgó una obra de 92 millones

El ex director de Carreteras Francisco Javier Herrero Lizano ingresó 25.000 euros de la empresa Aquaterra Servicios Infraestructura que, junto a la empresa Acciona, resultó adjudicataria de una obra en la Autovía A-68 en la provincia de La Rioja, por un importe de 92.416.975 euros, según especifica un auto de 17 de marzo del juez Ismael Moreno, que investiga en la Audiencia Nacional la adjudicación de obras públicas por parte del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, quien junto a su entonces asesor Koldo García habría percibido importantes mordidas.

"Se recuerda que, desde antes de ser adjudicada la misma en 2019, el director general de dicho organismo era Francisco Javier Herrero Lizano", explica el juez en su resolución, en la que alude a la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha desvelado que el pasado 23 de febrero de 2026 fue recibida información bancaria relativa al ex director de Carreteras, "procedente del CBNK Banco de Colectivos SA, entre la que se encontraba una “Comunicación de operativa sospechosa por indicio" al Servicio de Prevención del Blanqueo (SEPBLAC)".

Una transferencia

En dicho documento se informaba de que una cuenta bancaria, "de reciente apertura, había recibido una transferencia por un importe de 25.440 euros desde la sociedad Aquaterra. [...] Una vez recibidos esos fondos, Javier Herrero realizó un traspaso por valor de 12.500 euros a otra cuenta titulada por éste en la misma entidad. En dicha cuenta se han observado dos recibos de autónomo domiciliados", prosigue el juez en su auto.

Y una vez detectada esta operación sospechosa, la entifdad bancaria solicitó el soporte documental del movimiento bancario, "consistiendo en una factura que posee un concepto muy genérico, no permitiendo conocer el motivo concreto por el que Javier Herrero habría cobrado el importe reflejado en la misma. Asimismo, cabe destacar que la factura está fechada un mes antes de que se practicase la diligencia de entrada y registro en su domicilio", desvela la resolución de Moreno.

En su informe, la UCO recuerda que en anteriores oficios policiales ya se informó del "interés mostrado por Koldo García y Herrero en la adjudicación de la obra de “Logroño” antes mencionada. Concretamente, el día 22 de abril de 2019, ambos mantuvieron una conversación a través de WhatsApp en la que Herrero le indicó a Koldo García: “Bingo!!! En Logroño”.

Vínculos con la empresa

Asimismo, los agentes revelan que el pasado día 26 de junio de 2025 fue intervenida diversa documentación y dispositivos en la diligencia de entrada y registro practicada en el domicilio de Herrero entre la que se encuentra una copia de una cuenta de correo, que estaba configurada en su ordenador, "cuyo dominio pertenece a la mercantil Aquaterra Servicios Infraestructuras SL".

"La cuenta contiene un total de 145 correos, produciéndose la primera comunicación el 3 de noviembre de 2024. Por los investigadores se señala que se desconoce el motivo por el cual esta persona dispondría de la cuenta de correo en cuestión, no habiéndose detectado ningún tipo de relación contractual entre Javier Herrero y la mercantil citada", concluye el auto del juez Moreno.

Según la Guardia Civil, de las diferentes adjudicaciones bajo sospecha las "contraprestaciones económicas" ascenderían a 620.000 euros, de los que 550.000 euros están asociados a dos adjudicaciones en Murcia (soterramiento de la red ferroviaria de Murcia y el tramo Pulpí-Vera del corredor mediterráneo de alta velocidad) y otros 70.000 no fueron relacionados con ningún expediente concreto". Otros 450.000 son reclamados por Koldo García y Ábalos por otras tres adjudicaciones a la misma empresa en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).