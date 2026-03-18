El Gobierno hace un guiño al PNV e incluirá en su plan 'anticrisis' ayudas para bajar la luz a la gran industria

El Gobierno estudia incluir ayudas a la gran industria en el paquete de medidas 'antiiflación' que se aprobará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario. Fuentes de las negociaciones avanzan que la industria con un consumo intensivo de electricidad estará incluida entre los sectores beneficiados directivamente por el plan gubernamental, lanzando así un guiño al PNV, que ha puesto el foco en este asunto. Otras formaciones como EH Bildu también han reclamado restablecer el mecanismo de ayuda para industrias electrointensivas, “que va a ser fundamental para amortiguar el impacto que esta crisis puede tener sobre la industria vasca”, pero para los jeltzales es su principal prioridad. La pasada semana, antes incluso de la ronda telefónica con los grupos parlamentarios realizada por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para negociar el futuro decreto, el PNV ya presentó una iniciativa no de ley centrada en “garantizar la sostenibilidad de la industria".

Concretamente, el PNV aspira a medidas dirigidas a la siderúrgica y otros subsectores electrointensivos, sin pasar por alto la situación ya crítica de empresas vascas como Tubos Reunidos. Sobre la mesa de negociación han puesto “ayudas, ajustes fiscales y modificaciones legales” que favorezcan la “resiliencia” de esta industria, además de instar a defender sus intereses en el seno de la UE, “especialmente en el debate sobre la regulación del mercado del acero”. En el primer paquete de medidas el Ejecutivo plantea rebajas fiscales para carburantes y el gas, con especial atención a los sectores más afectados por la crisis energética.

Para el Ejecutivo es crucial tejer consensos de cara a sacar adelante un decreto que pretende convalidar de forma exprés, llevándolo al pleno del Congreso de la próxima semana. Para asegurar los votos, en el Ejecutivo hasta pusieron en cuarentena su cordón sanitario a Vox para descolgar el teléfono y tratar de recabar el apoyo de los de Santiago Abascal. Sin éxito, pues declinaron responder a la llamada del Gobierno. La buena marcha de la economía es uno de los leitmotiv del Ejecutivo de coalición que amenaza con quedar dañado sin un escudo que mitigue los efectos del conflicto en Oriente Medio.

De cara a acercar posiciones, este mismo lunes el Gobierno llegó a un acuerdo con el Ejecutivo vasco en una de las cuestiones que el PNV tiene subrayada en rojo: la gestión de los aeropuertos vascos. Para ello se pactó la creación de un "órgano bilateral aeroportuario". Si bien esta solución está lejos de avanzar en una transferencia, sienta el marco para una mayor coparticipación del ejecutivo vasco en los aeropuertos de Vitoria, Bilbao y Hondarribia.

El acuerdo se produjo tan solo unas horas después de que el PNV elevase el tono de su “preocupación” respecto a las negociaciones sobre el traspaso de la gestión de los aeropuertos a Euskadi. Y es que el pasado viernes el Ejecutivo central envió un documento que en al otro lado de la mesa de negociación se interpretó como un retroceso en las conversaciones. Tras el acuerdo, en el ejecutivo vasco aseguraban que se había retomado el cariz positivo de la negociación.

Negociación con los socios

Con otros socios del arco izquierdo del Congreso está habiendo más colisión respecto al futuro escudo social al excluirse medidas en materia de vivienda. Si bien no se descartan para más adelante, no está en los planes inmediatos de Moncloa recuperar la moratoria antidesahucios o intervenir en el precio de los alquileres.

"Con respecto a vivienda o con respecto al IVA de los alimentos, estamos en unas circunstancias donde el perímetro de las medidas del real decreto-Ley del viernes tiene que adaptarse al impacto que estamos observando", argumentaba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Dentro de la parte del decreto sobre el “escudo social” sí se plantea la prohibición de los cortes de suministro básicos.

Ayudas y rebajas fiscales para la industria

Desde la industria con un gran consumo de electricidad se reclama que el Gobierno recupere de manera rápida algunas de las medidas de las que ya se benefició en la anterior crisis energética, como la rebaja del 80% de los peajes de acceso de su factura eléctrica, así como rebajas fiscales del recibo (tanto del IVA de la luz como la suspensión al menos temporal del 7% a la producción eléctrica).

“Si se van a aplicar medidas extraordinarias, que sean rápidas y ágiles. Las rebajas fiscales son las medidas más sencillas, directas y de impacto inmediato”, indica Pedro González, director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), que también reclama un incremento de las ayudas directas que debe aprobar para este año el Gobierno para compensar los costes indirectos por las emisiones de CO2.

Las industrias electrointensivas alertan de que la subida del precio gas ya está contagiando al mercado eléctrico. Red Eléctrica está utilizando en el último año de manera más intensa esos servicios de ajuste para evitar el riesgo de sufrir otro gran apagón. Una ‘operación reforzada’ del sistema que implica un mayor uso de las centrales de gas para producir electricidad, y que implica un encarecimiento de la electricidad. La subida del precio del gas provocada por la guerra en Oriente Medio está disparando aún más los costes de utilizar las restricciones técnicas. AEGE defiende que el coste de los servicios de ajuste del mercado eléctrico se carguen directamente a los peajes de acceso del sistema (esos para los que también pide recuperar la bonificación del 80%).