Globalia constata ante el Supremo que no pagó nada a Aldama porque no logró recuperar los 205 millones de dólares que le debe Venezuela

La celebración del primer juicio del caso Koldo cada vez está más próximo y el Tribunal Supremo sigue recibiendo la documentación que reclamó a distintas empresas, como Tragsatec, en relación con la contratación de la que fue pareja del exministro José Luis Ábalos, y Globalia por los contratos que firmó con Soluciones de Gestión y el comisionista Víctor de Aldama. La compañía turística ha aportado este jueves un centenar de páginas de documentos en los que acredita que no pagó nada al empresario porque su contrato preveía que solo cobrara si sus gestiones funconaban, y el Gobierno venezolano aún le debe 205 millones de dólares.

La documentación remitida al Supremo, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, señala que fue Aldama quien se ofreció para repatriar el dinero que "Air Europa tenía y tiene retenido en Venezuela desde el año 2013", por lo que firmaron con él un contrato por el que "el pago de cualquier cantidad en relación con el citado contrato estaba supeditado al éxito de su mediación y gestión, tal y como se indica en el contrato, y dado que no se cumplió con el objeto del contrato, es decir no se cobró de la cantidad adeudada por el Estado Venezolano, no se retribuyó cantidad alguna al Sr. de Aldama y, por tanto, no existen facturas emitidas en relación con el citado contrato.

Añade que "a fecha de la contestación del presente requerimiento Air Europa mantiene derechos de crédito frente al Estado Venezolano por importe de unos 205 millones de dólares estadounidenses. Esta deuda se originó como consecuencia de la imposibilidad de repatriar los fondos generados por la venta de billetes de avión en bolívares desde el año 2013, debido a las severas restricciones impuestas por los organismos de control cambiario en Venezuela. A pesar de las gestiones realizadas dicha cantidad no ha podido ser cobrada por Air Europa y se mantiene por tanto el crédito frente a Venezuela".

Vuelos con mascarillas

También a petición de las acusaciones populares, el Supremo solicitó el aporte documental de las contrataciones de la empresa que se llevó los contratos millonarios (Soluciones de Gestión) para el porte del material sanitario "desde la República Popular China", con identificación de "vuelos y horarios que trajeron mercancía" de la empresa vinculada con Aldama.

A este respecto, la compañía reconoce que durante la duración del estado de alarma se llevaron a cabo diversos contratos charter de avión con tripulación con Soluciones de Gestión, la empresa recomendada por el comisionista Víctor de Aldama que se llevó los contratos para la compra de mascarillas para diferentes administraciones gestionadas por el PSOE. Afirma que los vuelos se realizaron de acuerdo con las rutas y las fechas solicitadas y "estableciéndose precios de mercado según las circunstancias existentes en el momento", si vienen algunos de los vuelos previstos en los contratos no llegaron finalmente a operarse".