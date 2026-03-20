Guerra en Oriente Medio
Evacuados todos los militares españoles que estaban de misión en Irak
Defensa prepara un vuelo de repatriación para este mismo viernes desde Turquía, después de acordar la salida del contingente por el peligro que representa la guerra en Oriente Medio
Defensa ha confirmado este viernes la total evacuación de fuerzas españolas en Irak después de que hayan llegado a Turquía y tros países 200 militares que aún quedaban cumpliendo una misión internacional..
Estos 200 militares se unen en Turquía y otros países de la zona a otros 100 evacuados -incluidos miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)- que habían sido extraídos el pasado domingo de los alrededores de Erbil, en el Kurdistán iraquí, en ambos casos por la elevación del nivel de riesgo en la zona a causa de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques de este último país a intereses occidentales en el Golfo Pérsico, principalmente bases norteamericanas.
La mayoría de militares evacuados pertenecen a unidades de operaciones especiales. Su retirada se hace de acuerdo con el resto de países participantes en las dos misiones internacionales, una antiyihadista y otra de fortalecimiento de la defensa de Irak con ayuda de la OTAN.
Vuelo a España
Los militares evacuados serán repatriados en las próximas horas, según un comunicado de Defensa, que ha calificado de "complicada" la extracción. Los militares regresarán a España con un vuelo que partirá de la base aérea turca de Incirlik, instalación que también tiene a tropas españolas operando: se encuentra protegida por dos lanzaderas de misiles Patriot del Ejército.
Los militares que el Mando de Operaciones de la Fuerzas Armadas repliega ahora de Irak formaban parte de la coalición internacional contra el yihadismo ‘Inherent Resolve’ , liderada por Estados Unidos, y de la misión de la OTAN en Irak (NMI por sus siglas en inglés), con la que se ayuda a las fuerzas de seguridad iraquíes con adiestramiento y acompañamiento.
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