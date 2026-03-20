La Fiscalía Europea abre una investigación por fraude en el mantenimiento de las vías del AVE de Adamuz

La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre un posible fraude relacionado con fondos de la UE destinados al mantenimiento del tramo de vía férrea cercano al kilómetro 318,7 y la localidad de Adamuz (Córdoba, España), en la línea de alta velocidad (AVE) que conecta Madrid y Sevilla, según ha confirmado este organismo en una nota de prensa.

La Fiscalía Europea independiente de la Unión Europea es la responsable de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE.