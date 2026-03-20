TRIBUNALES
La Fiscalía Europea abre una investigación por fraude en el mantenimiento de las vías del AVE de Adamuz
El ministerio público de la Unión Europea es el responsable de investigar los delitos contra los intereses financieros de los 27
La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre un posible fraude relacionado con fondos de la UE destinados al mantenimiento del tramo de vía férrea cercano al kilómetro 318,7 y la localidad de Adamuz (Córdoba, España), en la línea de alta velocidad (AVE) que conecta Madrid y Sevilla, según ha confirmado este organismo en una nota de prensa.
La Fiscalía Europea independiente de la Unión Europea es la responsable de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE.
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