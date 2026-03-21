El Gobierno incrementa el gasto en defensa más del 25% en lo que va de año sin pasar por el Congreso

El Gobierno ha elevado el gasto en defensa en lo que va de año hasta los 2.135 millones de euros. Se trata de un incremento de más del 25% con respecto al mismo periodo de 2025. Los mecanismos utilizados para su aprobación en el Consejo de Ministros evitan pasar por el Congreso, donde el Ejecutivo no tiene mayoría, para esquivar el veto de sus socios. A cargo del fondo de contingencia se aprobaron 698 millones de euros en un Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero para hacer frente al gasto de misiones de paz en el extranjero.

Más recientemente, el pasado 10 de marzo, se aprobó otra partida para Defensa de 1.339 millones “con la finalidad de atender necesidades ineludibles” mediante una transferencia de Hacienda. Este último es uno de los mecanismos más habituales, junto a los suplementos de crédito. En las mismas fechas del pasado año, las partidas aprobadas de forma ejecutiva para el ministerio que dirige Margarita Robles ascendían a 1.700, aunque de ellos 400 millones correspondían a la actualización de los sueldos de los militares aprobada vía real decreto.

El salto es significativo en un contexto marcado por la escalada del conflicto en Oriente Medio. La última partida, aprobada en el Consejo de Ministros ordinario del pasado martes, está destinada al suministro de tres sistemas de defensa de buques de la armada para “prevenir y frenar posibles amenazas de drones y sistemas lanzacohetes” por un valor estimado de 29,7 millones de euros.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Madrid / Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

Los frentes por la coyuntura geopolítica se superponen y esta misma semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizaba al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, un "compromiso de 1.000 millones de euros para 2026 de apoyo bilateral militar" durante su reunión en La Moncloa. Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, en 2022, el Gobierno habrá dedicado 3.795 millones de euros en ayuda militar al país.

En el mismo encuentro se ratificaron acuerdos para “cofabricar” en el ámbito de la industria de defensa, incluyendo sistemas de radares de ataque profundo o misiles de alta precisión". Desde Izquierda Unida, uno de los partidos que integran Sumar, rechazaron la “decisión unilateral de Sánchez” al considerar que supone “alargar la guerra de Ucrania”.

Pese a la presión de la Administración de EEUU para aumentar el gasto en defensa hasta el 5%, en el Ejecutivo siguen defendiendo su limitación al 2,1%. Un porcentaje que estaría basado en datos calculados acorde a las capacidades que España necesita para afrontar sus desafíos en el marco de la OTAN, como volvió a argumentar Sánchez en una reciente entrevista al pódcast británico 'The Rest is Politics'.

Soldados españoles adiestran a soldados iraquís en una de las misiones de apoyo a Irak en las que han estado participando. / EMAD

En la misma entrevista puso en valor que en los ocho años que lleva al frente del Gobierno se ha triplicado el gasto en defensa y han sido desplegados más de 3.000 soldados en diferentes misiones de la Alianza, especialmente en el Flanco Este. La buena marcha de la economía y el crecimiento del PIB hace que para mantener el gasto en el 2,1% marcado se tengan que incrementar las partidas en defensa.

Envío de tropas

El Ejecutivo combina estos compromisos y el aumento del gasto en defensa con su posición del “no a la guerra”. Llamadas a la desescalada en Oriente Medio y la necesidad de cumplir con el derecho internacional, aprendiendo de las lecciones de la guerra de Irak, que no habría traído “nada bueno para Oriente Medio, ni para Europa ni para el mundo entero".

Solo un eventual envío de tropas a Ucrania en misión de paz, precisaría de autorización del Congreso según la ley de seguridad nacional, pero la ronda de contactos con los grupos para abordar este asunto se ha ido posponiendo desde el pasado mes de enero. Desde el PP se ha exigido al Gobierno someter a votación el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre en una operación defensiva tras ser atacada la base británica que hay en este territorio. Sin embargo, los socialistas sostienen que no necesita autorización del Congreso al tratarse de una misión ya en curso, no de una nueva.

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El “no a la guerra” es un elemento de movilización con el que el Gobierno pretende sobre todo sacar de la abstención a los suyos. Desde el convencimiento de que “la sociedad española es pacifista y antimilitarista”, según explican fuentes de Moncloa con sus sondeos en la mano, se ha endurecido el discurso con la guerra en Oriente Medio y el choque con EEUU e Israel. Asimismo, se utiliza para confrontar con el PP, instalando la dicotomía ‘partido de la guerra’ y ‘partido de la paz’ para volver a 2003 y acusando de “vasallaje” a las posiciones que contemporizan con las amenazas de Donald Trump a España.