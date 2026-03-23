El PP alude al ejemplo de Rajoy en 'Gürtel' para exigir que Armegol y Torres declaren presencialmente en el juicio contra Ábalos

La acusación popular en el juicio que se celebrará a partir del próximo 7 de abril contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, cuya dirección letrada corre a cargo del PP, considera que tanto la presidenta del Congreso, Francina Armengol como el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, deben acudir presencialmente el Tribunal Supremo en su condición de testigos. Ambos han solicitado declarar por escrito, pero desde el PP recuerdan el caso de Mariano Rajoy, que acudió presencialmente a uno de los juicios del caso 'Gürtel' en 2017 pese a su condición de presidente del Gobierno.

La declaración por escrito, según argumenta el escrito presentado este lunes por las acusaciones, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, "reduce la posibilidad de contrainterrogatorio eficaz y la repregunta según las respuestas del testigo, erosionando la esencia de la prueba testifical".

Rajoy, sin prerrogativas

Así, recuerdan que "ya la Audiencia Nacional reafirmó la preferencia por la comparecencia personal en casos como el que nos ocupa, siendo que precisamente se llegó a requerir la declaración de forma presencial en sede judicial del que fuera presidente del Gobierno de España, sin prerrogativas excepcionales, tal y como han de hacerlo los hoy llamados a declarar como testigos en este procedimiento".

De este modo, la acusación popular discrepa de fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que apoya aceptar la petición de Armengol y Torres. No obstante, el fiscal apunta que las preguntas que se les remitan "deberá contraerse, exclusivamente, al conocimiento que ambos pudieran haber tenido de las adjudicaciones de los referidos contratos licitados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Illes Balears y su relación con las adjudicaciones previamente concedidas a Soluciones de Gestión" (la empresa apuntada por Aldama).

El fiscal Alejandro Luzon, a la salida de la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. / Juan Manuel Prats

La declaración por escrito se sustenta en la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, que lo permite para los miembros del Gobierno y presidentes del Congreso cuando “hubieren tenido conocimiento por razón de su cargo de los hechos de que se trate". Según recuerda la Fiscalía, los hechos por los que se les requiere "guardan relación con los cargos" que ambos desempeñaron "en los años a que se contrae la presente causa" en el Ministerio de Transportes.