Podemos enfila su candidatura en solitario para las andaluzas: "Nuestro candidato está preparado"

Podemos enfila su hoja de ruta en solitario para presentar su propia candidatura en las elecciones del 17 de mayo en Andalucía, con Juan Antonio Delgado de cabeza de lista y al margen de Por Andalucía, la coalición de la que formaban parte hace cuatro años con IU y Movimiento Sumar y que se presentará con Antonio Maíllo (IU) como cabeza de lista.

El plazo para cerrar coaliciones electorales termina el 3 de abril, Viernes Santo, pero después de meses de llamamientos de IU para revalidar la alianza electoral, en Podemos ya han lanzado a su propio candidato y le defienden de cara a los comicios. "Juan Antonio Delgado está preparado para este reto", defendió la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en rueda de prensa en el Congreso.

La dirigente insistió en el discurso que viene repitiendo el partido en los últimos meses, defendiendo su apuesta por la "izquierda fuerte" y reclamando el cierre de bases de la OTAN e incluir un tope a los precios en el decreto anticrisis, que no apoyarán en el Congreso: "Alguien tiene que de levantar de verdad la bandera del 'no a la guerra', y Juan Antonio Delgado sabe cómo hacerlo", defendió Belarra, que se mantuvo en su firme defensa de su candidato y en la crítica velada a la actuación de los partidos minoritarios de Sumar, sentados en el Consejo de Ministros.

En las últimas semanas, Belarra e Irene Montero han multiplicado sus apariciones en Andalucía para arropar a Delgado, que hace dos semanas lanzó su precampaña en solitario. Lo hizo antes de las elecciones de Castilla y León, donde fue en solitario y desapareció del parlamento regional tras lograr un 0,7% del voto, y tras desaparecer también en Aragón. Después de aquellos resultados, la secretaria general de Podemos acudió este mismo sábado para volver a apuntalar la candidatura de Delgado.

En cuestión de alianzas, los dirigentes de Podemos se esfuerzan por mantener una calculada ambigüedad en su discurso. Así, mientras aseguran que apuestan por "candidaturas amplias", lo cierto es que rechazan revalidar la coalición Por Andalucía, apelando a que sólo ellos representan lo que consideran "la izquierda fuerte" y estableciendo sus propias condiciones.

Una manera de evitar ser señalados como responsables de esta ruptura, aunque marcando distancias con el resto de partidos de izquierda y estableciendo sus propias condiciones, después de meses desatendiendo las convocatorias de IU a reuniones para revalidar la coalición. "Si la izquierda está fuerte, las alianzas caerán por su propio peso", dijo este martes Belarra, repitiendo una frase que ha venido a convertirse en un mantra en los últimos meses. Estre mantra cuestiona de lleno el linaje progresista de IU y Sumar y con la que Podemos busca entronarse como única opción de este espacio.

Aunque Belarra seguró que su modelo es el de Extremadura, donde lograron ampliar la representación con una coalición con una marca sin el nombre de Podemos y con su propia candidata, tampoco aclaró por qué rompían la coalición existente de Por Andalucía.

Además, aseguró que la decisión la tomaría la federación de Podemos Andalucía, pese a que la dirección autonómica es partidaria de mantenerse en la coalición de Por Andalucía. A día de hoy tampoco se ha llevado a cabo la consulta anunciada por Podemos en mayo del año pasado para determinar las alianzas en las elecciones andaluzas.

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Este mismo martes, la eurodiputada Irene Montero ha evitado también despejar la incógnita. En una entrevista en RNE, ha sido preguntada por si Podemos negocia con otras fuerzas progresistas para construir una coalición; la dirigente morada ha evitado despejar la incógnita pero ha defendido que Podemos "va a estar presente en estas elecciones". "Quien quiera que la izquierda sea valiente tiene la opción de Podemos en estas elecciones más allá de las alianzas", defendió.