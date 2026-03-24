El juez del caso Montoro mantiene secreta la investigación por las maniobras de Hacienda contra rivales políticos

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, mantiene en "una pieza reservada y secreta al margen de la principal" los correos electrónicos publicados por EL PERIÓDICO en exclusiva sobre las supuestas maniobras de la cúpula de Hacienda con Cristóbal Montoro de ministro en el caso Bárcenas, pero también los relativos al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, entre otros.

En la pieza principal la instrucción ha desvelado hasta el momento que las personas que dirigen Equipo Económico, el despacho que creó el exministro Cristóbal Montoro, formarían parte de una organización dirigida a "intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables", algo que habría conseguido, según la Fiscalía Anticorrupción, para unas empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) que lograron incluso modificar determinadas disposiciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Este despacho habría ingresado unos 35 millones de euros, según Hacienda.

Cristobal Montoro, ex ministro de Hacienda, en una foto de archivo. / José Luis Roca

En una providencia, a la que ha tenido acceso esta redacción, el Juzgado requería a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada que le remitiera "aquellos correos que constituyeron el objeto de la Junta de Fiscales de 26 de septiembre de 2023, a fin de que por este Juzgado se tenga conocimiento de su contenido a fin de poder ser estudiado y decidir sobre si corresponde o no la personación solicitada" por Rodrigo Rato, Juan Carlos Monedero y un periodista de 'Abc'.

Estaban autorizados

Finalmente, el magistrado rechazó su personación al considerar que pese a que la cúpula de Hacienda tuvo acceso a información confidencial de rivales políticos de Montoro, "no se encuentran en ficheros, soportes, archivos o registros, y, además, las personas que disponen de dicha información, sí estarían autorizados para conocerla".

La fiscal Carmen García Cerdá recurrió al artículo 27 del Estatuto Fiscal para mostrar sus discrepancias con las órdenes recibidas de su jefe, Alejandro Luzón, que no era partidario de practicar más diligencias en relación con los documentos adjuntos a diferentes correos electrónicos que habían aparecido en el procedimiento. En la Junta de Fiscales de Anticorrupción 26 de septiembre de 2023 en la que se sometió el asunto, Luzón recabó el apoyo de 19 fiscales, mientras que solo cinco apostaron por García Cerdá, lo que significaba que las diligencias que ella consideraba necesarias para que avanzara la instrucción ya no se iban a llevar a cabo.

Luzón apartó a la fiscal Carmen García Cerdá de una parte de la causa en la que se investigaba de forma secreta si el despacho Equipo Económico, que fundó en 2006 el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, usó sus influencias en el Ministerio de Hacienda en beneficio de sus clientes. Finalmente, el Tribunal Supremo confirmó la sanción de 1.000 euros por una falta disciplinaria grave impuesta por la Fiscalía General del Estado por desobediencia a García Cerdá.

Cristobal Montoro, ex ministro de Hacienda, en una foto de archivo. / José Luis Roca

El magistrado Rus Vela reclamó a anticorrupción estas pruebas al constatar que el contenido de tales correos, sin embargo, era "ignorado en el presente procedimiento, que no tiene constancia ni de los correos ni de su contenido, por lo que no puede valorarse si puede o no admitirse la personación como perjudicados de las personas ya indicadas".

Perjudicados

En la providencia, el Juzgado afirmaba que los correos que remitió la Fiscalía se incorporarían a la pieza separada, y que su contenido solo se notificaría a las partes si se valoraba que los correos eran "de interés para la presente investigación". Asimismo, reclamaba a anticorrupción que le informara "sobre la procedencia o no de incorporar los correos a la causa", y también sobre la personaciones solicitadas por Rato y Monedero en condición de perjudicados.

Fuentes consultadas apuntan que esta investigación, que se abrió el 12 de enero de 2024, podría estar archivada. En sentido contrario, otras opiniones defienden que permanece vigente y que el juez podría incluso proponer que se investigue el contenido de estos correos, que ya analiza en parte un juzgado de Madrid en el caso de un periodista de 'Abc'. Tanto las defensas como la propia acusación popular que ejerce el PSOE han pedido el acceso a esta documentación.

Tal y como adelantó este periódico, los correos electrónicos ponen de manifiesto presuntas maniobras que habría desplegado la cúpula de Hacienda para evitar que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz atribuyera al Partido Popular un delito fiscal en el caso de los papeles de Bárcenas.

Felipe Martínez Rico

Por ejemplo, en un correo de 12 de marzo de 2015 el jefe de gabinete de Montoro, Felipe Martínez Rico, remitía un email al ministro con las alternativas que creían tener respecto a la posible implicación del PP en el caso Bárcenas: "Si se quiere dar contenido en la respuesta al juez, el plazo vence el domingo, (pero se podría solicitar una prórroga, y se contestaría la semana que viene); si se quiere plantear un conflicto de jurisdicción, el plazo vence el lunes".

Cristobal Montoro, en una fotografía de archivo. / José Luis Roca

Después, Martínez Rico avisa al ministro de que, “de momento, ya están redactadas las respuestas 'fáciles' (te adjunto los textos): lo que quiere contestar ese auxilio, dando contenido a la petición del juez (hay cuota de delito, por importe de 220.000), y lo que quiere responder la directora de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude ONIF (conflicto)”. Al final, Hacienda optó por considerar que el PP, como organización política, no había cometido ningún delito fiscal.

Rodrigo Rato

En otro correo, de 21 de enero de 2015 -cuatro meses antes de que fuera detenido Rato, el entonces jefe de gabinete de Montoro en Hacienda alude a la "situación fiscal de Rato": "Tienen ahora indicios de que está procediendo a alzamiento de bienes. Traerá información preparada, pero es posible que la situación derive en la necesidad de una entrada y registro”, explica este alto cargo, que finaliza el mensaje destacando que esta y otras informaciones podían comentarse "el jueves después del comité de dirección (es muy tarde, no sé si es oportuno), o después del CM [Consejo de Ministros] del viernes (que creo que es más apropiado). Como prefieras", especifica el mencionado email.

Martínez Rico envió otro mensaje el 10 de febrero de 2015 al "ministro" en el que incluía información fiscal Monedero: "Han estado analizando las presentaciones extemporáneas de Monedero", dice de forma expresa el correo electrónico del jefe de gabinete de Montoro remitido al "ministro", que después destaca que "la empresa inactiva no presenta complementarias, pero, sin embargo, su cuenta corriente ha estado moviéndose. Hay algún tipo de fraude no declarado", dice.