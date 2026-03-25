Demanda por discriminación
La Audiencia Nacional analiza si Igualdad discriminó a una de las redactoras de la ley del Aborto en la etapa de Montero
Alega que su aportación fue "invisibilizada" por razón de su raza y nacionalidad y no se le pagó por su aportación al borrador
La Audiencia Nacional analiza la demanda presentada por una jurista contra el Ministerio de Igualdad por vulneración de sus derechos durante la etapa de la ministra Irene Montero tras ser contratada para la elaboración de la ley del Aborto. Alega que su aportación fue "invisibilizada" por razón de su raza y de su nacionalidad guatemalteca y además no se le pagó.
La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, tiene por formalizada de demanda en nombre de esta abogada, Adilia Mercedes Hernández, y con fecha del pasado 11 de enero acordaba pasar las actuaciones a la Abogacía del Estado para que, en representación del Ministerio de Igualdad, conteste a la demanda de esta jurista. En la respuesta, la administración puede presentar "los documentos en que directamente funde su derecho" en respuesta a las pretensiones de la demandante.
Entre otros, la abogada considera vulnerado su derecho a la igualdad porque fue objeto de "un trato discriminatorio por razón de origen nacional, raza y motivos ideológicos" por el equipo de Montero en Igualdad, que la había contratado para redactar el borrador de la nueva norma sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Añade que no se le pagó, lo que "la apropiación ilícita del trabajo realizado por la recurrente y su consiguiente invisibilización como autora".
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