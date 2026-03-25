FAES acusa a Pedro Sánchez de "mentir" sobre la guerra de Irak y le acusa de hacer "oposición retrospectiva"

La fundación FAES ha cargado contra la "mentira" de la intervención del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Congreso, en la que ha acusado al expresidente José María Aznar de apoyar la guerra de Irak para "sentirse importante" y sin pedir perdón después, defendiendo que el Ejecutivo del PP no mintió con la información que disponía en ese momento porque Sadam Huseín "había tenido armas de destrucción masiva" que utilizó contra su pueblo.

"Cierto que en el momento de la intervención no se encontraron esas armas y por tanto hay que pensar que no existían entonces. Pero el Gobierno de Aznar actuó en función de la información que tenía y de la lógica. Eso, ni es engañar ni es manipular", ha explicado la fundación que preside Aznar en un comunicado.

FAES ha señalado que Sadam utilizó las armas de destrucción masiva "contra su propio pueblo en masacres que dejan pequeñas las mayores atrocidades que hayamos podido ver después". Al respecto, la fundación ha indicado que el entonces dictador iraquí "no dejó que los inspectores de la ONU lo comprobaran acreditando así haber cumplido con sus obligaciones de desarme".

"De haberlo hecho, la intervención militar no se habría producido", ha añadido FAES, que ha insistido en que el Gobierno de Aznar actuó con la información que disponía y no engañó, a la vez que reconoce, eso sí, que "naturalmente la posición española de entonces puede criticarse legítimamente siempre que se haga de buena fe".

"No es el caso cuando quien acusa de tomar decisiones sin escuchar a la opinión pública sustenta su poder, precisamente, en esa práctica", ha reprochado al presidente del Gobierno, a quien ha avisado que "nadie tiene por qué soportar reproches de mendacidad cuando vienen de la misma persona que juró "setenta veces siete" no conceder amnistías inconstitucionales ni pactar con Bildu".

Dicho esto, ha cargado también contra Sánchez, un "personaje", según ha dicho, que presume de sinceridad y prometió "traer de vuelta a España" al expresidente catalán Carles Puigdemont para ser juzgado, a "pocas horas" de que "el prófugo le transfiera oxígeno parlamentario desde Waterloo", en referencia a los pactos del PSOE con Junts. "Es un espectáculo al alcance de la paciencia de muy pocos. Desde luego, no de la nuestra", ha criticado.

"Aznar no mandó tropas españolas"

En el comunicado, FAES también ha recordado que el Ejecutivo de Aznar "no mandó tropas españolas a ninguna guerra en Irak". "España no participó en la invasión y toma de control del territorio. Eso se hizo a cargo de tropas de Estados Unidos y británicas", ha recalcado la fundación, que ha defendido que el Gobierno de entonces "sí" prestó un apoyo político "avalando la interpretación de una Resolución de Naciones Unidas que podía darle curso".

Esto lo hizo, según ha argumentado FAES, "junto a muchos otros países de la Unión Europea y de la OTAN que apoyaron también esa decisión". "La apoyó Portugal, la apoyó Italia", ha hecho hincapié, para señalar después que España mandó tropas "cuando la ONU establece el plan de estabilización y de reconstrucción de Irak, bajo paraguas de Naciones Unidas y para misiones que no eran bélicas".

En este contexto, FAES ha acusado a Sánchez de "hacer oposición retrospectiva con 23 años de retraso" porque "ni puede ni sabe gobernar". Para la fundación, oírle "argumentar" en el Congreso ha sido comprobar "hasta qué punto carece de pudor a la hora de insultar la inteligencia del auditorio". "Porque, por lo visto, el único recurso que le queda a este presidente sin presupuestos y sin vergüenza es 'la guerra de Aznar'", ha censurado.

Defiende el apoyo al PP en elecciones autonómicas del 2003

Por último, FAES ha hecho mención que en el año 2003, cuando la invasión de Irak, hubo elecciones municipales y autonómicas en España y "no dañaron" las perspectivas electorales de Aznar. "El PP conseguía conservar su poder territorial frustrando las apuestas fundamentales de los socialistas. También entonces, su oposición de pancarta benefició, a su costa, las candidaturas nacionalistas y de extrema izquierda", ha subrayado.

"Si hubo una mayoría social "contra la guerra", lo cierto es que, a dos meses de su comienzo, no hubo una mayoría electoral contra el PP", ha zanjado FAES.