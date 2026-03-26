Junts rechaza la prórroga de alquileres: "Hay casos en que el propietario del piso es más vulnerable que el que está dentro"

Junts apoyará este jueves el decreto del Gobierno con medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán, que incluye la bajada de algunos impuestos. Sin embargo, no hará lo mismo con el de vivienda, que prorroga los contratos de alquiler dos años y limita las subidas al 2%, y que tiene un mes para convalidarse en el Congreso. Así lo ha defendido este jueves el secretario general de la formación, Jordi Turull, al tiempo que ha asegurado que no se puede "privatizar el escudo social".

"Hay casos en que el propietario del piso es más vulnerable que el que está dentro", ha sostenido durante una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que ha apostado por "no dejar a nadie en la calle", pero con la condición de que el coste lo asuma "el Estado y no el propietario".

En cuanto a la rebaja impositiva que este jueves validará la Cámara baja, Turull ha explicado que votarán a favor de la medida por incluir varias de sus demandas, y también porque el Gobierno acepta hacer las modificaciones pertinentes para eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales.

Sin embargo, el 'número dos' de la formación ha negado que hayan retomado las negociaciones con los socialistas tras la ruptura del pasado mes de octubre y ha asegurado que el PSOE simplemente ha "aceptado" las peticiones del partido liderado por Carles Puigdemont. "No ha habido negociación, ha habido llamadas", ha justificado.

Críticas contra Rufián

Después del agrio choque entre Junts y ERC que se vivió este miércoles en el Congreso, precisamente por la prórroga de alquileres, Turull ha lanzado duras críticas contra el líder de los republicanos en Madrid, Gabriel Rufián. "Los celos son malos compañeros de viaje", ha deslizado, al tiempo que ha asegurado que solo busca "notoriedad" y que sus acusaciones no le hacen "ni cosquillas". Rufián aseguró que Junts mentía con la prórroga de alquileres y les deseó "años de ostracismo".

Por su parte, en su réplica, Turull ha afeado al republicano que dedique todas sus intervenciones en el pleno del Congreso a "atacar a los independentistas" y ha añadido: "Para Junts el problema es España, no que PP y Vox acaben gobernando".

Además, ha hecho referencia a la ley contra la multirreincidencia impulsada por su formación y que también se debe validar de forma definitiva en este pleno. "Ahora, cuando te roben un móvil, sabrás que no sale gratis. Eso es porque algunos, que quizás no hacemos 'tuits', hacemos propuestas", ha rematado.

Con todo, además de las críticas a ERC, también por haber rebajado la exigencia del IRPF a cambio de los presupuestos de la Generalitat, el secretario general de Junts también ha lanzado duras críticas el president Salvador Illa. "Ahora hemos pasado de no molestamos a Pedro Sánchez a no molestamos a María Jesús Montero en sus elecciones andaluzas. Más bajo no se puede caer", ha sentenciado, tras pedir una "rectificación" de sus políticas, que para Junts aumentan la presión fiscal y ahogan a la ciudadanía.