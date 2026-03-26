Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre comercio CastellóRachas de viento de 160 km/hEscala a CastellóRutas aeropuerto de CastellónLa Selección, en CastellóEutanasia de NoeliaMultas DGT
instagramlinkedin

Remodelación Gobierno

Sánchez comunicará esta tarde los cambios en el Gobierno por la salida de Montero

Sánchez comparece esta tarde en Moncloa para anunciar los cambios por la salida de Montero

Sánchez comparece esta tarde en Moncloa para anunciar los cambios por la salida de Montero

Iván Gil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará esta tarde una declaración institucional a partir de las 18.00 horas, desde el Complejo de la Moncloa en la que informará de los cambios en su Gabinete tras la salida de María Jesús Montero como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, para centrarse en la candidatura del PSOE a la Junta de Andalucía.

Una vez que el Ejecutivo logró el respaldo del Congreso al decreto con las medidas por la guerra, el presidente puso rumbo al siguiente paso y convocó para dar cuenta de la remodelación su Gobierno y adaptarlo a la marcha de su 'número dos'.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Los toboganes ya coronan el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
  2. Suspenden las clases en un instituto de Vila-real
  3. Últimos días de liquidación por cierre en otro comercio de Castellón: 'La culpa es del sistema
  4. Tragedia en la carretera en Castellón: muere un hombre de 35 años en un accidente entre su moto y un coche
  5. Así fue la señal de alarma que desencadenó la gran operación contra la trata de personas en Nules
  6. Abren una investigación judicial por presuntas irregularidades en la Policía Local de Benicàssim
  7. Vandalizan un restaurante con estrella Michelin en Castellón: 'Es alguien que quiere jodernos
  8. Desalojan a 18 personas en la calle Herrero de Castelló por el deterioro de un edificio de ocho plantas

Uno de cada tres comercios online europeos muestra "incorrectamente" descuentos durante Black Friday y Cyber Monday

Uno de cada tres comercios online europeos muestra "incorrectamente" descuentos durante Black Friday y Cyber Monday

La historia que une a un pueblo de Castellón con México llega ahora en forma de concierto: cuándo y dónde

La historia que une a un pueblo de Castellón con México llega ahora en forma de concierto: cuándo y dónde

Vídeo: Rescatan un caballo en estado de desnutrición en la Vall d'Uixó

El desalojo de la calle Herrero pone el foco sobre la conservación de las fincas: 7.000 edificios superan ya los 50 años en Castelló

El desalojo de la calle Herrero pone el foco sobre la conservación de las fincas: 7.000 edificios superan ya los 50 años en Castelló

Los profesores no descartan una huelga indefinida después de “reuniones improductivas y sin soluciones”

Los profesores no descartan una huelga indefinida después de “reuniones improductivas y sin soluciones”

Los socialistas exigen la dimisión de Camarero por decir que el Gobierno "está lleno de prostitutas"

Los socialistas exigen la dimisión de Camarero por decir que el Gobierno "está lleno de prostitutas"

Experts de la NASA i del CSIC es reunixen al Planetari de Castelló: aquest és el motiu

Experts de la NASA i del CSIC es reunixen al Planetari de Castelló: aquest és el motiu
Tracking Pixel Contents