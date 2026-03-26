Remodelación Gobierno
Sánchez comunicará esta tarde los cambios en el Gobierno por la salida de Montero
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará esta tarde una declaración institucional a partir de las 18.00 horas, desde el Complejo de la Moncloa en la que informará de los cambios en su Gabinete tras la salida de María Jesús Montero como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, para centrarse en la candidatura del PSOE a la Junta de Andalucía.
Una vez que el Ejecutivo logró el respaldo del Congreso al decreto con las medidas por la guerra, el presidente puso rumbo al siguiente paso y convocó para dar cuenta de la remodelación su Gobierno y adaptarlo a la marcha de su 'número dos'.
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