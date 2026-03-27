Tragedia ferroviaria
La jueza de Adamuz acepta a Vox y otras acusaciones habituales en casos contra el Gobierno si pagan 3.000 euros de fianza
Entre las organizaciones aceptadas, las que acusan en los casos Koldo, Begoña, Hidrocarburos o contra el hermano de Pedro Sánchez
Diferentes casos, pero casi las mismas acusaciones populares. La jueza de Montoro (Córdoba) Cristina Pastor, que investiga el accidente ferroviario de Adamuz, ha dictado un auto en el que acepta como acusaciones populares en este procedimiento penal a Vox y otras organizaciones habituales a la hora de ejercer la acción penal en causas que afectan al Gobierno de Sánchez, como son los casos Koldo, Begoña, Hidrocarburos o la que llevará a juicio en los próximos meses al hermano del propio presidente del Gobierno.
Se trata del Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, la Asociación Hazte Oír.ORG y la Asociación Liberum. A ellas se suman en el caso abierto tras la tragedia en Córdoba el Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) y la Asociación Víctima de los Políticos, si bien su entrada formal en el caso queda condicionada a la prestación de una fianza de 3.000 euros, según detalla el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Algunas de ellas ya han manifestado su intención de ingresar la citada cantidad este mismo viernes.
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