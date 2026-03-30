Cita electoral
Podemos se abre ahora a negociar una alianza con IU en Por Andalucía "sin condiciones"
Fue el propio candidato de Podemos en Andalucía, Juan Antonio Delgado, quien abrió este domingo la puerta a una alianza con IU enmarcada en la coalición Por Andalucía. La dirección estatal del partido morado ha ratificado esa mano tendida este lunes, reivindicando la necesidad de un pacto que permita a las formaciones de izquierdas concurrir unidas a los comicios del próximo 17 de mayo. "Lo que me traslada la dirección andaluza es que no se han puesto ningún tipo de condiciones", ha dicho el coportavoz nacional Pablo Fernández.
A escasos días de que se venza el plazo para registrar coaliciones, la dirección de Podemos ha bendecido el paso dado por Delgado. "Refrendamos y respaldamos absolutamente la posición de nuestro candidato y de la dirección andaluza que ya han expresado la total mano tendida a [Antonio] Maillo en el marco de Por Andalucía", ha dicho Fernández en una rueda de prensa desde la sede en Madrid del partido. Además, ha dicho que ahora está en manos del coordinador general de IU dar una respuesta a su oferta.
"En cuanto a condiciones y requisitos no hemos puesto absolutamente ninguno. Lo que me traslada la dirección andaluza es que no se han puesto ningún tipo de condición ahora mismo. Lo que se ha trasladado es que tenemos esa mano tendida para alcanzar ese acuerdo en el marco de Por Andalucía y que para eso hay que tener conversaciones y negociaciones que todavía no se han producido y estamos esperando la respuesta", ha recalcado antes de señalar que si se producen estas negociaciones hay que ser "optimista" de que se alcanzará una alianza.
Además, Fernández ha dejado claro que es la propia dirección morada en Andalucía y el candidato quienes están negociando el acuerdo con el objetivo de "desalojar a [Juan Antonio] Moreno Bonilla". "Quedan unos días y lo que esperamos es que esas negociaciones puedan llevarse a cabo", ha sentenciado. En concreto, es este viernes, 3 de abril cuando terminará el plazo para registrar coaliciones para los próximos comicios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Directo: Los vientos huracanados provocan incendios, accidentes y suspensiones en Castellón
- Los asesores fiscales aconsejan sobre la campaña de la renta: «Vivienda y eficiencia energética son las deducciones más potentes»
- Vientos extremos de más de 140 km/h y varios incendios complican el domingo en Castellón
- Domingo accidentado en las carreteras de Castellón: vuelcos, rescates y un choque contra un árbol caído por el viento
- Las imágenes de las incidencias provocadas por el viento en Castellón
- Incendio en Benicàssim: El fuego afecta a una parcela rodeada de viviendas junto a Villa Elisa
- Una firma cerámica de Castellón, pendiente del juzgado para su venta: 'Todos los trabajadores apoyan la oferta
- Otra tienda de Castellón echa el cierre tras 25 años y deja huella en varias generaciones: 'Millones de gracias a todos