El Congreso aprueba una reforma para que los diputados en silla de ruedas puedan subir a la tribuna

Los siete escalones que impedían a Pablo Echenique pronunciar sus discursos como portavoz de Unidas Podemos desde la tribuna de oradores del Congreso dejarán de ser un problema para futuros diputados en silla de ruedas. Según explican fuentes parlamentarias, la Mesa del Congreso ha aprobado este martes una serie de reformas en el interior del hemiciclo -un espacio protegido dado su carácter histórico- para instalar distintos mecanismos que permitan sortear las escaleras y así acceder a la tribuna de oradores, a los asientos que ocupan los miembros de la Mesa del Congreso o a la bancada del Gobierno en igualdad de condiciones.

A comienzos de febrero de 2020, el Congreso acordó un presupuesto de 258.230 euros con IVA para empezar a redactar el proyecto de obras de reestructuración de los escaños del hemiciclo. Aquella iniciativa, impulsada por Echenique, quedó olvidada. Hasta este martes, cuando la Mesa del Congreso, con el 'sí' de PSOE y Sumar, ha dado el visto bueno al 'Plan para la mejora de la accesibilidad en el Palacio del Congreso de los Diputados' que conllevará un presupuesto de 3.737.000 euros y ha sido acordado con las asociaciones del sector.

Imagen de cómo sería la reforma realiza para el acceso a la tribuna de oradores y a la presidencia del Congreso. / Congreso

En el documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se plantea la adaptación de la tribuna de Presidencia "con la incorporación de los elementos mecánicos ocultos necesarios para asegurar la accesibilidad a todos sus lugares y posibilitar el uso en igualdad de condiciones de todas las personas". Eso sí, conservando "sus elementos ornamentales que le dan su característica imagen" y "todo ello sin afectar a la imagen histórica" de la misma. También se adaptará el tramo central del banco azul, donde se sienta el Gobierno.

No ocurre así con el resto del hemiciclo, ya que según se indica en el informe es de "difícil intervención en el Patrimonio" porque "alteraría completamente la fisonomía del Hemiciclo". En este sentido, recuerdan que ya existen "espacios reservados en última fila de escaños" que son accesibles para personas en silla de ruedas y que se realizan las modificaciones necesarias para mejorar el acceso a los mismos. A este respecto, en el informe se recalca la complejidad de las actuaciones al ser el hemiciclo un Bien de Interés Cultural y tener un nivel de "protección integral".

Reforma de la bancada azul, donde se ubica el Gobierno. / Congreso

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha reivindicado que "por lo simbólico que es y por la pedagogía que se puede hacer" el hecho de que un diputado en silla de ruedas vaya a poder acceder a todos estos espacios. En concreto, las reformas en el interior costarán cerca de medio millón de euros. El resto del plan contempla mejoras en todo el edificio. Es por esto que, según fuentes parlamentarias, algunas de estas modificaciones -las de menor importancia- se podrán realizar de manera rápida, pero otras requerirán de licitación pública, por lo que podrían alargarse varios meses.

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Otro de los cambios más relevantes será la cubrición acristalada del patio de Floridablanca, el conocido como patio del Congreso. El informe señala que esto permitirá resolver "muchos temas de accesibilidad y se dotaría al Congreso de un espacio esencial que resuelve aspectos protocolarios (recepción de autoridades), de apertura a la ciudadanía (visitas programadas, puertas abiertas, celebración de actos), de proyección parlamentaria (zona de prensa, tv), sin necesidad de la continua instalación de elementos y estructuras desmontables parciales".