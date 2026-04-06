JUICIO KITCHEN
El PSOE intenta 'in extremis' que se impute a Cospedal y que se juzgue al PP por aprovecharse de la Kitchen
La letrada de los socialistas ha justificado su petición por la aparición de nuevos audios tras el cierre de la instrucción, motivo por el que trata de reabrir la investigación contra la ex secretaria general del PP
La abogada Gloria de Pascual, que representa al PSOE en el juicio de la Kitchen que ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional en sus cuestiones previas, ha presentado ante el tribunal un incidente de nulidad cuya finalidad es "la retracción de las actuaciones" en relación a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y del empresario Ignacio López del Hierro o que se abra "una instrucción suplementaria" al considerar que han surgido "elementos probatorios nuevos", en concreto, grabaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Asimismo, la letrada ha reclamado a los magistrados Teresa Palacios, Javier Mariano Ballesteros Martín y Francisca María Ramis Rosselló que se considere al Partido Popular partícipe a título lucrativo del supuesto espionaje al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas para que este no tirara de la manta e impedir que reconociera la existencia de una caja B en la formación política entonces encabezada por el expresidente Mariano Rajoy.
De Pascual ha argumentado que los audios se han incorporado después del auto de cierre de la instrucción y de apertura del juicio oral, motivo por el que ahora los esgrime para intentar lograr la imputación de Cospedal, pese a que ya se rechazó en instrucción, decisión confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
“Los referidos elementos probatorios nunca han sido valorados por la autoridad judicial”, ha argumentado refiriéndose al oficio policial que sostiene nunca se incorporó al expediente judicial.
Los audios de Villarejo
En su intervención, la letrada ha insistido en que no ha tenido acceso a los audios para poder realizar su escrito de acusación, porque no estuvieron a disposición de las partes hasta este mismo año.
La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha intervenido para evitar que la letrada siga leyendo el escrito que tiene preparado y ha insistido en la prioridad de la "oralidad" en los juicios y en lo innecesario que resulta para el trámite de cuestiones previas el detalle con el que reproducía los audios y los elementos concretos por los que propone la imputación de Cospedal. "La cuestión ya la ha expuesto", le ha señalado la magistrada en varias ocasiones.
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