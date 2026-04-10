Irene Montero se postula para liderar la unidad de las izquierdas

El "tándem" de Irene Montero y Gabriel Rufián escenificado este jueves sirve a la eurodiputada y candidata de Podemos a las generales para postularse como líder del futuro proyecto de unidad de las izquierdas. La exministra de Igualdad exhibió sintonía con el portavoz de ERC en el acto en Barcelona, donde reclamó un proyecto liderado por Podemos a nivel nacional y por los republicanos en Catalunya. Un plan que este viernes ha concretado también en los posibles liderazgos.

Preguntada por quién debía encabezar esa eventual candidatura en una entrevista en La Hora de la 1, Montero señaló su voluntad de "no adelantar pasos", pero sí aprovechó para apuntar a su propia figura y a la del dirigente catalán: "Cuando yo digo que tengo muchas ganas de hacer equipo con Gabriel, creo que sí que estoy apuntando a que hay referencias que ahora mismo la gente tiene para sacar esas ganas de izquierda, que es lo más importante que hay que movilizar", defendió la eurodiputada de Podemos.

En este sentido, aseguró que "la gente tiene ganas de izquierda, en contra de todas esas veces que se ha dicho 'no cojáis la pancarta, hacéis ruido, el feminismo ha ido demasiado lejos'", defendió, en un mensaje velado también a Sumar y Yolanda Díaz, que en la anterior legislatura abogaron por rebajar las tensiones con el PSOE tras la etapa con Podemos en el Gobierno.

Montero defendió que "hay ganas de recuperar el orgullo de ser lo que somos, de defender los servicios públicos, de ser feministas, de ser antirracistas y que hay personas que obviamente están siendo capaces de canalizar eso", continuó la exministra de Igualdad. La dirigente morada volvió a insistir en su disposición para tomar las riendas del proyecto: "Estoy dispuesta a hacer equipo con Gabriel y a partir de ahí vamos a trabajar en todo lo demás con claridad", apuntó.

Este jueves en Barcelona, Montero repitió su plan de "hacer equipo con Rufián", relativizando la importancia de su peso electoral: "Merece la pena intentarlo, creo que podría tener muchos votos, pero, si no, merece igualmente la pena", expuso. "Para ganar una vez, hay que perder 700 veces".

En el acto se citaron expresamente a Podemos y a partidos de la izquierda nacionalista como ERC o EH Bildu, pero no se mencionaron otras fuerzas como IU o Movimiento Sumar. Un punto por el que también ha sido preguntada Irene Montero, que ha evitado citar a estas fuerzas pero sí ha asegurado su disposición a hablar con "todo el mundo": "Creo que hay que hablar con todo el mundo", detalló.

"Yo soy muy respetuosa con los partidos, no compro nada del discurso anti-partidos ni anti-cúpulas de los partidos, me parece antipolítico completamente", criticó, en un nuevo mensaje velado a Yolanda Díaz, que siempre ha cuestionado los corsés de las organizaciones políticas. "Esto también me lleva a no decir nada que no esté pactado o acordado previamente. Eso debe ser una parte fundamental del método", apuntó la dirigente. "Hay que hablar con todo el mundo y hasta que tengamos algo que anunciar, no hay que adelantar los pasos".

A día de hoy, lo cierto es que el plan proyectado por Podemos no tiene grandes visos de prosperar, ante el rechazo de ERC de la idea de Gabriel Rufián para articular un proyecto también nacional, y después de que los partidos a la izquierda del PSOE lanzaran su nueva alianza, una suerte de refundación de Sumar donde está IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar.

Podemos lanzó hace un año a Irene Montero como su candidata a las generales, y desde entonces ha pivotado su estrategia en recuperar a la exministra para la política nacional, después de fuera excluida de las listas electorales de Sumar en 2023, tras la guerra abierta en el Gobierno por la ley del sí es sí, que rebajó penas a miles de agresores sexuales condenados y que fue reformada por el ala mayoritaria del Gobierno, el PSOE, con el PP.

Así, apostó por una hoja de ruta en solitario y exigió a IU la exclusión del partido de Yolanda Díaz como condición para alcanzar acuerdos electorales en los territorios. Tras los malos resultados cosechados en Aragón y Castilla y León (0,9% y 0,7% del voto), y ante las malas perspectivas electorales en Andalucía, donde las encuestas no le daban ningún escaño en solitario, el partido aceptó integrarse en Por Andalucía, coalición que echó a andar hace meses y a la que hasta ahora había rechazado integrarse.

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La tourné de charlas emprendida por Gabriel Rufián ha servido a los morados para tratar de situarse en el centro del debate, pese a que en su momento despreciaron el acto que mantuvo el portavoz de ERC con Emilio Delgado el pasado febrero, por no contar con el apoyo de sus respectivos partidos. "Es una charla que no sé si cuenta con el respaldo de Más Madrid y ERC", defendió en su día Pablo Fernández, portavoz de Podemos. Aunque ERC sigue a día de hoy sin dar su respaldo al proyecto ideado por Rufián, Podemos ahora le otorga validez para reflotar su propio proyecto.