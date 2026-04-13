Cuerpo se aleja de las listas electorales del PSOE para las generales y seguirá sin carné

“Identificación total” con las políticas socialistas y el Gobierno de Pedro Sánchez, pero contribuyendo al despliegue de su hoja de ruta desde fuera del partido. Carlos Cuerpo seguirá como independiente tras asumir la vicepresidencia primera y, además de rechazar el carné del PSOE, ha deslizado durante una entrevista esta mañana en ‘Onda Cero’ que tampoco concurrirá en la candidatura para las generales que volverá a encabezar Pedro Sánchez.

En su actual papel ha asegurado que se encuentra "muy a gusto" y que siempre ha contribuido en lo que le han pedido, pero ha querido alejar la posibilidad de un salto a las listas electorales al situarse como “cantera” del ministerio. Esto es, del equipo de Nadia Calviño, a quien sucedió en el ministerio de Economía. La actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) también rechazo figurar en la papeleta electoral, si bien hizo campaña e incluso había participado antes en un congreso federal del partido. En las pasadas elecciones, la mayoría de ministros integraron las listas electorales, incluyendo los independientes Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.

El ‘número dos’ del Gobierno mantiene un perfil técnico que lo ha llevado a rebajar la tensión política durante sus primeros duelos políticos en el Congreso y el Senado. Un papel que pretende seguir proyectando y que la oposición ya se está encargando de erosionar para bajarlo a la arena del combate partidario. Sus nuevas responsabilidades lo expondrán inevitablemente más al control de la oposición. Esta próxima semana, sin embargo, todavía no se someterá a la sesión de control en el Congreso, pues viajará a EEUU tras el Consejo de Ministros para acudir a las asambleas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con Pedro Sánchez fuera de España, de viaje oficial a China, Carlos Cuerpo presidirá el Consejo de Ministros de este martes. Será la primera vez que no sea una mujer en quien recaiga esta responsabilidad, pues desde que el jefe del Ejecutivo llegó a La Moncloa la vicepresidencia primera fue ocupada sucesivamente por Carmen Calvo, Nadia Calviño y María Jesús Montero.

Cuerpo ha vuelto a dejar en el aire la fecha de presentación de los Presupuestos. En lo que va de legislatura ni siquiera se ha presentado un proyecto y el nuevo retraso sobre la fecha comprometida, dentro del primer trimestre de 2026, se justifica por los efectos económicos de la guerra de Irán. "Es pronto para saber cuál es el efecto de la guerra y de las medidas y hay que verlo para saber cuándo presentar presupuestos", ha argumentado. "No queremos que los presupuestos queden desfasados a las pocas semanas", ha llegado a apuntar respecto a la necesidad de ajustar el cuadro macroeconómico al nuevo proyecto.

Presupuestos en el aire

El Ejecutivo evita fijar un plazo para la presentación de los Presupuestos, aunque asegura que su compromiso es hacerlo. “Vamos a presentarlos, pero desde el punto de vista de las cuentas que sustentan a esos presupuestos, es necesario tener una visión realista de cuál es la situación económica, de ingresos y gastos”, ha concluido Cuerpo.

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En Hacienda siempre se ha situado el mes de junio como tope para la aprobación definitiva de las cuentas públicas del año en vigor. Un plazo que se complica al no tener ahora ni siquiera fecha límite para su presentación y descontando las dificultades para una larga tramitación parlamentaria. Por tanto, con la indefinición respecto a los tiempos, el Ejecutivo activa indirectamente la cuenta atrás para centrarse en los de 2027 y dejar en el cajón los actuales.