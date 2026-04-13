Gonzalo Fraga, el testigo de cargo capaz de descifrar al 'asturiano' Rajoy y a 'Cospe'

"Entre muchas otras, hay una idea que queda flotando en la nube de argumentos, dichos y secretos de esta historia: si es posible que por intereses ocultos o inconfesables la justicia sea manipulada: ¿la ley tiene herramientas para corregirlo?"

Jaime Vázquez, sobre Testigo de cargo, un cuento de Agatha Christie llevado al cine en 1957 con la dirección de Billy Wilder.

Se plantó frente al micrófono, la presidenta del tribunal Teresa Palacios le ofreció tomar asiento porque ignoraba cuanto iba a durar la declaración, pero prefirió contestar de pie a las preguntas. Es el inspector jefe con carnet profesional 111.460. Y su nombre es Gonzalo Fraga.

Ya desde el comienzo de su declaración sus labios dejaron salir, en respuesta al fiscal César de Rivas, el nombre de María Dolores de Cospedal, la exsecretaria general del Partido Popular que "encargó" la operación de rescate, en 2013, nada más empezar el segundo año de la presidencia de Mariano Rajoy, los documentos comprometedores en poder del extesorero del partido Luis Bárcenas, entonces en la prisión de Soto del Real.

Carta manuscrita de Luis Bárcenas, desde la prisión de Soto del Real, Madrid, donde se lee : "destruir todos los audios de M.R cuando yo te de la orden. No debe de quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos.Abrazos " / EPC

El fiscal preguntó por los apodos de la banda que desde el ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, su segundo, Francisco Martínez, y los altos gerifaltes del Cuerpo Nacional de Policía, organizaron la caza del material inflamable.

¿Quién es Andy?

"Andy era la denominación que utilizaba [el comisario José Manuel] Villarejo para referirse a Andrés Gómez Gordo, que entonces era inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y le llama Andy, Andrés, Andy Cosp., porque era una persona que relacionaba con María Dolores de Cospedal en el sentido de que había sido el director general de Comunicación y Análisis en Castilla La Mancha, estaba en servicios especiales de la Policía y se había ido del 2011 al 2015 a la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha en el momento en que la señora Cospedal era presidenta de la Comunidad".

Fraga es el mismo policía que solicitó al juzgado 6 de la Audiencia Nacional incorporar tres nuevos audios que consideró relevantes para la pieza siete -que ya había sido cerrada en julio de 2021- y que fueron archivados en una subpieza llamada 34, sin que se valorase como prueba.

Son algunos de los audios que la acusación popular del PSOE propuso reproducir en el juicio oral, pero en atención a que los dos protagonistas son Villarejo y Cospedal, el tribunal no autorizó hacerlo. La causa Kitchen fue archivada para Cospedal, pero ella prestará declaración como testigo.

Un rato más tarde, otro de los espectros que merodean esta causa, Mariano Rajoy, siguió a Cospedal.

En octubre de 2018 y en noviembre de 2018, cuando se iniciaron las actuaciones de Kitchen, Fraga, al descifrar los apodos en el funcionamiento de esta banda, representativa de la 'planta noble', por así decir, del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, que no de unas cloacas como dice el mantra, no logró llegar a definir quién era "el asturiano".

En el oficio del 11 de noviembre de 2018, señalaba que "parte de la información atribuida al 'Asturiano' se detalla en un modo similar en otros extractos, esta vez en referencia al "Ministro", siendo en aquel momento el Ministro del Interior (superior inmediato de Paco Martínez, número 2) Jorge Fernández Díaz (quien con anterioridad había desempeñado el cargo de gobernador civil en Asturias)".

Es decir: en aquel momento Fernández Díaz parecía ser el 'Asturiano'. Pero más tarde, Fraga reunió varios elementos de prueba que le llevaron a otra conclusión en 2019 y 2020.

Este lunes 13 de abril, el fiscal le preguntó si se había llegado a determinar quién era.

Fraga explicó:

"La persona a la que denominan “El Asturiano” es Mariano Rajoy, quien era el presidente del Gobierno de entonces [2013 y años posteriores]. ¿Por qué digo esto? Es un dato que está muy claro. En el oficio que usted cita se emite a consecuencia de un requerimiento del juzgado [al inspector de Asuntos Internos] que dice: identifique usted al “Asturiano”. Porque salía en muchas conversaciones. En ese momento y con la prueba que se disponía los datos que había sobre el 'Asturiano' eran básicamente que tenía capacidad para cesar a Marcelino Martín Blas, jefe de la Unidad de Asuntos Internos, y que tenía mando sobre el secretario de Seguridad. Digamos que esas condiciones no solo las reunía Mariano Rajoy, las reunían bastantes más personas, entre ellas [el ministro del Interior] Jorge Fernández Díaz, quizá más directamente. Por eso, en ese informe [16 de noviembre de 2018] no se es del todo taxativo porque no se dispone de todos los elementos y es algo que no se puede afirmar a la ligera".

Cuándo reúne más pruebas el inspector Fraga?

He aquí su relato en el juicio:

"Nuevos datos del 'Asturiano' se aportan con un audio que se aporta con un oficio del 23 de septiembre de 2019. Se trata de un audio entre Villarejo y el abogado Javier Iglesias, al que denominan 'El Largo' o 'El Capillas' [el presunto contacto con Rajoy]. Es decir en ese archivo de audio, Villarejo es muy duro con su interlocutor [Iglesias], habla de las acciones que va a adoptar si no se cumplen sus exigencias. A Rajoy referían habitualmente como 'El Barbas' y en un momento dado Javier Iglesias dice “¿pero qué puede tener [el material confiscado a Bárcenas] que comprometa a 'El “Asturiano', si no sale de casa y solo lee el [periódico deportivo] 'Marca'? No da muchos datos más. Lo que le pide Villarejo en esa conversación es que tienen que arreglar la situación. Es un contexto donde había muchas publicaciones y comunicados, enfrentamientos policiales. Villarejo dice que él va a ser presión a través de Ignacio López del Hierro ['El Pollas' en la jerga de la banda] y de María Dolores de Cospedal para forzar una cita con el número 1 y el número 2, que son las denominaciones que él utiliza para el Ministro del Interior y el secretario de Seguridad, y le pide a Javier Iglesias que él transmita esa misma presión al 'Asturiano'. Esta conversación es del 19 de febrero de 2017".

Fraga coteja el audio con las agendas de Villarejo. Y explica:

"Si nos vamos a la agenda o diario del señor Villarejo, el 21 de febrero de 2017, dos días después, anota Javier Iglesias y dice “mandó un mensaje a Raj., o se comunicó con Raj. Con Rajoy para cita con número 1 [Fernández Díaz] y número 2 [ Francisco Martínez], el mismo contenido que le había pedido Villarejo, que, por su parte, Villarejo hacía [esta presión] con Ignacio López del Hierro [esposo de Cospedal en aquel momento] desde febrero de 2017 en este sentido. Ese es un segundo elemento que lleva a pensar que el 'Asturiano' puede ser Mariano Rajoy. Seguramente el más claro figura en el oficio 778 de 2020. Es oficio del 4 de mayo que recoge una conversación que graba el señor Villarejo con [la presentadora] Ana Rosa Quintana, con las parejas de ambos. En esa conversación, el señor Villarejo, que relata más lo menos de manera superficial la operación Kitchen, llega a decir “yo podría estar preso”, se refiere a Francisco Martínez, que si se llega hasta él, él tirará hacia arriba, hasta el “Barbas”, al 'Asturiano' es, habla del presidente del Gobierno [Rajoy] y llega un momento en que explica que 'Asturiano' es el mote que tiene para referirse a Mariano Rajoy. Lo dice tal cual. No ofrece dudas. Otra cosa es que en 2018 no estaba claro. Yo por lo menos no lo tenía claro y no lo podía afirmar".

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Con todo, hay un dato relevante que falta. Villarejo logra reunirse con Cospedal y Javier Iglesias en la sede del PP en la planta séptima de la madrileña calle de Génova. Y, según Villarejo hablará después con Francisco Martínez, Rajoy hará una aparición fugaz para animar a Javier Iglesias a "seguir trabajando".XXX