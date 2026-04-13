La exmujer de Koldo reconoce en el Supremo que acudió a Ferraz a cobrar por gastos adelantados: "El PSOE siempre pagaba en efectivo"

La ex mujer del que fuera asesor ministerial Koldo García, Patricia Úriz, ha confirmado durante su declaración como testigo en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo que todos los gastos adelantados por Koldo al PSOE entre 2018 y 2021 le fueron compensados en efectivo, y que ella acudió en alguna ocasión a recoger los sobres a la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid.

Al igual que Joseba, hermano del asesor en Transportes, esta mujer ya reconoció durante la instrucción haber acudido varias veces a la sede nacional del partido para recoger estas cantidades en efectivo. A preguntas de su abogada --Úriz está imputada en la parte de la causa que aún se investiga en la Audiencia Nacional-- ha puntualizado que si su marido perdía los tickets por consumiciones o gastos realizados se quedaba sin cobrar porque "en Ferraz eran muy rígidos", en alusión a la secretaria del partido que los gestionaba, Celia Rodríguez. "Recogía los sobres en la sede de Ferraz porque Celia me llamaba diciendo que tenían los sobres de Ábalos y Koldo y si ellos no podían iba yo, porque a ella no le gustaba tener el dinero en el cajón", ha explicado la testigo.

El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). / Pool

Adelantos para Ábalos

La ex mujer de Koldo también ha relatado en el juicio contra Ábalos por qué se encargaba de abonar por adelantado gastos del exministro, como el pago de la pensión a sus hijos, para que no se enfadara su pareja en ese momento, Carolina Prendes, o regalos para sus "amigas".

Respecto de la primera, ha reconocido que no se llevaba bien con ella y en algunos de sus mensajes con su marido la ha llegado a llamar "puta", algo de lo que no está orgullosa. La compensación de todos estos adelantos, correspondía obtenerla a Koldo y de hecho muchas veces discutían porque Ábalos tardaba en devolver el dinero. "Me decía, pagará cuando pueda", ha señalado Úriz al respecto de esta situación.

Llegó a las puertas del Supremo cubriendo su rostro con un pañuelo, lo que parecía ser una peluca de pelo rojo, y gafas oscuras. Su abogada, Leticia de la Hoz, ya había anunciado que rechazaría contestar a todas las preguntas menos a las de su defensa, dada su condición de imputada en la parte del caso aún pendiente de finalizar su instrucción.

Sin explicación de las "chistorras"

Los informes de la UCO apuntan al uso por esta mujer de un lenguaje "convenido" en los mensajes que se intercambiara con su entonces marido para referirse al manejo dinero en efectivo, especialmente a los billetes de alto valor. Desde las "chistorras", que serían billetes de 500 euros, a los "soles" de 200 y las "lechugas" de 100 euros.

"La mera existencia de estas referencias figuradas supondría un indicio más del interés en ocultar la existencia de ese dinero en efectivo", señalaba la Guardia Civil en sus informes, si bien la exmujer de Koldo ha rechazado referirse a estos mensajes este lunes señalando que no se reconocía en ellos.

En su testimonio ante el tribunal, Úriz ha relatado que antes de venir a Madrid dese Navarra en julio de 2018 trabajaba en atención al cliente de un hipermercado, y al llegar a la capital obtuvo un cargo en la secretaría del entonces ministro José Luis Ábalos. Hacía lo que e pedía Koldo por orden del ministro, y abandonó el Ministerio días después de que ellos lo hicieran.

También ha relatado que en su vivienda tenían una caja fuerte para el dinero aprovechando el armario donde Koldo guardaba las armas. Allí había unos 13.000 euros que eran suyos y otros 11.000 para gastos y posibles reparaciones domésticas compartidos por su marido. De los primeros, asegura que Koldo no tenía constancia, y por eso la miró sorprendido cuando la Guardia Civil los encontró en el momento de ser ambos detenidos.

Todo el interrogatorio ha consistido en el intento de la abogada De la Hoz, que también representa a Koldo, de invalidar las acusaciones de la UCO sobre el incremento patrimonial que habría tenido la pareja tras los contratos de mascarillas, hasta el punto de que el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha tenido que recordar en la letrada que su defendido en este caso es Koldo García, y no su ex mujer.

En el apartado de los pagos por adelantado, los del PSOE los ha incardinado la testigo en los viajes e incremento de la actividad de Koldo antes de las elecciones generales de noviembre de 2019, y ha asegurado que los tenía que distinguir tanto de los gastos por su trabajo en el Ministerio, que cobraban de la secretaría de este organismo, y de los realizados por la labor de Ábalos como secretario general del partido.

Todo se compensaba en efectivo porque su marido no utilizaba aplicaciones como Bizum. También ha manifestado que Koldo "era amigo de hacer préstamos a conocidos" y que abonaba gastos de Ábalos toda por salidas a discotecas "para que no se enteraban sus mujeres". Igualmente, ha tratado de desvincular un supuesto incremento patrimonial durante la etapa en la que ambos trabajaban en Transportes con la compra de inmuebles o vehículos a su nombre.