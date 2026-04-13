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Rechaza prorrogar la investigación

El juez Peinado cierra la instrucción y procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos

La mujer del presidente del Gobierno queda procesada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de su esposa Begoña Gómez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de su esposa Begoña Gómez / EFE

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido dar por concluida la instrucción de la causa y ha procesado a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Con esta decisión, el magistrado ha rechazado prorrogar más la investigación en un auto en el que archiva las actuaciones por el delito de intrusismo profesional y continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

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