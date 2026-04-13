El PP, tras el procesamiento de Begoña Gómez: "La tetraprocesada está en Pekín"

"La tetraprocesada está en Pekín". Es lo único que cabe decir, según la vicesecretaria del Partido Popular (PP) Alma Ezcurra, que este lunes se reincorporaba a las labores de portavoz interina de su partido tras su baja por maternidad, acerca del auto de procesamiento del juez Juan Carlos Peinado contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, conocido este lunes. Un escrito en el que el magistrado pide sentarla en el banquillo por hasta cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Ezcurra aludió así al hecho de que la decisión del juez haya sorprendido a Gómez acompañando a su marido en la visita oficial a China que se desarrolla desde el pasado fin de semana.

Ezcurra, que se explayó menos que en otras ocasiones sobre el caso, y que no lo hizo salvo a preguntas expresas de los informadores que asistieron a su rueda de prensa de reaparición, tras su baja por maternidad de los últimos meses, se preguntó en voz alta si se conoce el caso de "algún primer ministro que tenga una mujer que, por ejemplo, haya sido llamada a testificar por la Fiscalía Europea por amaño de contratos públicos desde la sede de la Presidencia del Gobierno". Algo que a juicio de la también eurodiputada del primer partido de la oposición "es una situación absolutamente increíble", concluyó. Para la vicesecretaria de la cúpula que lidera Alberto Núñez Feijóo, "como no puede ser de otra forma, respetamos el trabajo de la justicia", se limitó a decir.

Desde el estallido del conocido como 'caso Begoña' hace dos años, tras el inicio de las investigaciones de Peinado que dio lugar a los célebres cinco días de reclusión en la Moncloa de Sánchez, quien amagó entonces con dimitir de su cargo tras publicar una carta a la ciudadanía, poniendo en vilo a España y muy en especial al PSOE, el PP ha mantenido una línea muy severa de oposición por esta materia, considerándola la prueba de la corrupción que anidaría en la Presidencia del Gobierno y su entorno.

Noticias relacionadas

El año pasado, Feijóo dio un paso más en esa estrategia, cuando en un debate parlamentario se hizo eco por primera vez de la acusación a Sánchez de haberse beneficiado del negocio de saunas de su suegro, Sabiniano Gómez, fallecido precisamente en junio de 2024, dos meses después de la carta de marras. Un negocio que según afirmó entonces en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, y ha reiterado él mismo y muchos otros portavoces del PP desde entonces, estaría vinculado con la "prostitución".