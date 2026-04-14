Sánchez sobre el procesamiento de Begoña Gómez: “El tiempo va a poner todo y a todos en su sitio”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado entrar al choque con el juez Juan Carlos Peinado, como sí han hecho ministros socialistas tras cerrar la instrucción del caso Begoña Gómez para procesar por cuatro delitos a su esposa. Lo que sí ha manifestado es su convencimiento de que “el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio”. Precisamente, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, manifestaba este lunes su “confianza absoluta en que un tribunal superior, imparcial, vaya a revocar las decisiones que están en esta instrucción”.

“Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia”, se ha limitado a añadir Sánchez en rueda de prensa desde China este martes, tras reunirse con el presidente Xi Jinping, para no desviar el foco del mensaje político y económico del viaje. De este modo, ha tratado de zanjar el asunto sin volver a entrar en el tema al ser repreguntado por los periodistas. En la cúpula de Ferraz afeaban este lunes que Peinado trataría de comprometer justo hoy la comparecencia de Pedro Sánchez desde Pekín, como ha sucedido en otros viajes internacionales al hacer coincidir con ellos sus decisiones judiciales.

Con su decisión, el magistrado ha rechazado prorrogar más la investigación en un auto en el que archiva las actuaciones por el delito de intrusismo profesional y continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

La resolución ha causado indignación, pero no sorpresa en el PSOE. Fuentes del Partido Socialista destacaron que "justo cuando va a haber una rueda de prensa del presidente del Gobierno en un viaje internacional" o "cuando se conocen novedades judiciales que afectan a la cúpula del PP o a Mariano Rajoy", en referencia a la sesión de este lunes del juicio por el caso Kitchen, "el juez Peinado nos sorprende con alguna resolución que afecta a la mujer del presidente".

El jefe del Ejecutivo se ha reunido este martes con el presidente de China, Xi Jinping, y ha asistido al banquete oficial que le ha ofrecido en el Gran Salón del Pueblo. Su agenda continuará con un encuentro con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji, y posteriormente asistirá a la ceremonia de bienvenida ofrecida por el primer ministro, Li Qiang. Tras reunirse con este último firmará un total de 19 acuerdos bilaterales, desde el ámbito económico, educativo y tecnológico hasta el intercambio cultural.

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (i), y presidente chino, Xi Jinping, antes de su reunión este martes, en Pekín (China). / Borja Puig de la Bellacasa / Moncloa

Sánchez arrancó su agenda de esta segunda jornada de visita oficial con una reunión con inversores chinos. Uno de los objetivos del viaje, además de corregir el déficit comercial, pasa precisamente por condicionar las inversiones chinas en España para que sus beneficios se dejen sentir en el país. Al igual que se ha trasladado a las autoridades chinas, en la conversación con los inversores se ha puesto el acento en asuntos que se consideran claves y que se vienen ya negociando, como que dichas inversiones generen empleo local en España y valor añadido.