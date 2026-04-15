Cosidó rechaza haber ordenado la Kitchen: "Mi relación con Villarejo no era de confianza"

El ex director general de la Policía y exsenador del PP Ignacio Cosidó ha rechazado haber ordenado la Kitchen al clan policial: "Mi relación con Villarejo no era una relación de confianza y en ningún caso me hubiera aparecido adecuado", ha contestado este excargo del PP, al que José Manuel Villarejo llegó a situar en sus diarios "completamente al margen" de la operación parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas.

Durante su declaración como testigo en la quinta jornada del juicio por este caso, Cosidó ha negado incluso haber oído los términos "cocinero" o "Kitchen" en relación con operación policial alguna, ya que su conocimiento sobre la misma la obtuvo principalmente de las noticias surgidas de la investigación en la Audiencia Nacional. En todo momento ha incidido en que todas las investigaciones de carácter judicial, como era la relacionada con el caso Gürtel, las desconocía en sus detalles por estar bajo el control de jueces y fiscales.

La Audiencia Nacional juzga la sustracción en 2012 y 2013 información al extesorero del PP que pudiera perjudicar al expresidente del Gobierno de Mariano Rajoy y a su partido por parte de un grupo de agentes de la Policía con conocimiento de la cúpula del Ministerio del Interior.

Durante su intervención, el ex mando policial ha completado a preguntas del fiscal que solo ha "encontrado una vez al señor Villarejo", en lo que fue "un saludo exclusivamente protocolario" en enero de 2012 cuando tomó posesión del cargo de director general de la Policía.

Sobre Cospedal

La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha tenido que cortar a la abogada de la acusación que ejerce el PSOE, Gloria de Pascual, cuando ésta inquirió al testigo sobre una cita en los diarios de Villarejo en el que éste señalaba que el propio Cosidó manifestaba que Cospedal "estaba politizando la Policía". "Un testigo viene como prueba de la acusación contra quienes tienen esa condición, no contra terceros que no están acusados, usted tiene que moverse en ese marco", ha señalado la presidenta del tribunal.

Ignacio Cosidó, Manuel García Castellón y María Dolores de Cospedal / AGENCIAS / ARCHIVO

En todo caso, el testigo ha negado conocer esa cita de Villarejo y se ha limitado a señalar que una de las líneas que trató de impulsar durante su mandato "fue la máxima profesionalidad en la Policía Judicial". La relación con Cospedal fue, según su testimonio, "escasa" si bien se reunió en ocasiones con ella como subsecretaria en Interior para tratar temas presupuestarios o de personal, pues estas eran sus competencias.

También la acusación popular ejercida por el PSOE, el exdirector general de la Policía ha negado que hubiera sido él el encargado de nombrar a los comisarios generales, porque "el director general nombra hasta un determinado nivel", si bien sí ha reconocido haber nombrado al jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas. Su relevo fue cosa del DAO y él lo entendió como que era positivo realizar relevos en los puestos.

También ha reconocido Cosidó que despachaba de forma periódica con el ministro Fernández Díaz y que la relación con este y con el DAO Eugenio Pino fue siempre "de carácter profesional y de normalidad". Sí conoció los problemas de Villarejo con otros comisarios --aunque desconocía si ello trascendió al Ministerio-- y que se le abrió un expediente disciplinario por un problema de "atentado contra el honor" que tuvo con otro mando policial, Jaime Barrado.

En sus agendas, el comisario jubilado acusa a "COSI" de seguir "puenteando a todos y señalando a M.D. como culpable de la politización de la poli (como el PSOE)". La que fuera 'número dos' del PP María Dolores de Cospedal no fue finalmente acusada por el instructor Manuel García Castellón. Sin embargo, Villarejo señaló a Cosidó en 2021 en la comisión de investigación que se desarrolló en el Congreso sobre Kitchen como una de las personas que le había encargado la operación parapolicial contra Bárcenas. Pero García Castellón tampoco vio indicios suficientes para acusarle.

Alberto Fernández Díaz, Francisco Martínez, Eugenio Pino, José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas, José Luis Olivera, Andrés Gomez Gordo, Sergio Ríos, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díaz Sevillano. Abajo, Mariano Rajoy, Luis Bárcenas, Manuel García-Castellón y María Dolores de Cospedal / EP

Tampoco sabía del chófer

A las preguntas de la defensa de Fernández Díaz, el exsecretario general de la Policía ha respondido que, pese a tener una reunión semanal con el DAO Pino y otros mandos policiales, su "posición" era la de "interferir lo menos posible sobre operaciones policiales".

Tampoco llegó a saber si Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas contactado por la policía política para espiarle, era un confidente policial: "Si hay una batería especialmente reservada era en materia de confidentes, no sabía que había una persona en el marco de esa operación". Tampoco realizó una investigación interna sobre lo sucedido a pesar de que las primeras investigaciones judiciales sobre la Kitchen fueron en 2015 y él permaneció en el cargo hasta 2016 porque, según su testimonio, "pretendía tener algo más sólido antes de poner en marcha cualquier información reservada".