Echenique, Tremiño y Vañó, los tres exdiputados en silla de ruedas que bendicen la reforma de accesibilidad del Congreso

Hace pocos días se cumplieron 22 años desde que Francisco Vañó jurase su cargo como diputado del Congreso. Fue el primer parlamentario que llegó a la Cámara Baja en silla de ruedas. En aquella primavera de 2004, las crónicas periodísticas ya se hacían eco de la imposibilidad que tendría de hablar desde la tribuna de oradores. Estaba condenado a hablar desde el escaño, en un lateral de la Cámara. Este miércoles, el exdiputado del PP ha vuelto al Congreso junto a Nacho Tremiño y Pablo Echenique, otros dos parlamentarios que sufrieron las limitaciones del hemiciclo, para asistir a la presentación del plan aprobado para hacer accesible la tribuna de oradores y la de la Mesa del Congreso.

La presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, impulsora de estas modificaciones, ha puesto en valor el "hecho histórico" que suponen las reformas planteadas que permitirán a los diputados en silla de ruedas acceder a todos los lugares del hemiciclo en igualdad de condiciones. "Este es un plan que lleva fraguándose durante muchísimo tiempo", ha dicho ante Echenique que ya en 2020 reclamaba la necesidad de estas modificaciones y, a modo de protesta, se ubicaba en el foso del hemiciclo, alejado de los escaños del gallinero habilitados para las personas con discapacidad.

El plan aprobado por la Mesa del Congreso plantea la adaptación de la tribuna de Presidencia "con la incorporación de los elementos mecánicos ocultos necesarios para asegurar la accesibilidad a todos sus lugares y posibilitar el uso en igualdad de condiciones de todas las personas". Eso sí, conservando "sus elementos ornamentales que le dan su característica imagen" y "todo ello sin afectar a la imagen histórica" de la misma. También se adaptará el tramo central del banco azul, donde se sienta el Gobierno.

No ocurre así con el resto del hemiciclo, ya que según se indica en el informe elaborado por el arquitecto del Congreso es de "difícil intervención en el Patrimonio" porque "alteraría completamente la fisonomía del Hemiciclo". En este sentido, recuerdan que ya existen "espacios reservados en última fila de escaños" que son accesibles para personas en silla de ruedas y que se realizan las modificaciones necesarias para mejorar el acceso a los mismos. A este respecto, en el informe se recalca la complejidad de las actuaciones al ser el hemiciclo un Bien de Interés Cultural y tener un nivel de "protección integral".

La "cardiopatía" de la Cámara Baja

"Es una metáfora que se emplea con cierta asiduidad que las Cortes Generales son el corazón de la democracia y usando esa metáfora yo me atrevería a decir que hasta ahora tenía una cardiopatía en ese corazón que era la falta de accesibilidad de este entorno", ha dicho el presidente de Cermi, Luis Cayo Pérez. Ese "déficit", ha dicho, comprometía los derechos de las personas con discapacidad y ahora se solventa. También ha hecho hincapié en que se demuestra que la accesibilidad es compatible con la protección de los edificios de bien de interés cultura.

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El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, también ha puesto de relieve que estas reformas "ensanchan la democracia" al incluir medidas de accesibilidad a la sede de la soberanía nacional. "Era inconcebible que esta casa, que debe ser el reflejo de esta España que es plural, tuviera déficits de accesibilidad que impedían una actividad parlamentaria digna a los diputados con discapacidad, pero también a los ciudadanos que visitan esta Cámara", ha insistido.