CONGRESO
El exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez lleva al Gobierno al Supremo por negarle 134.000€ de indemnización tras perder su escaño
El dirigente, que rompió con Sumar, acusa a los ministros del ala minoritaria del Gobierno de ser "cómplices" de la situación
El exdiputado de Podemos y actual líder de Drago Canarias, Alberto Rodríguez, llevará al Gobierno ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo tras denegarle el Consejo de Ministros la indemnización de 134.000 que reclamaba por haber sido apartado de su escaño en octubre de 2021 por la Presidencia del Congreso de Meritxel Batet, tras una sentencia de inhabilitación de Manuel Marchena, entonces magistrado de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, que fue después anulada por el Tribunal Constitucional.
Tras la anulación de la sentencia, Rodríguez reclamó los sueldos no percibidos tras la retirada del escaño al Congreso de los Diputados. La Mesa, el órgano de decisión de la Cámara, trasladó la decisión al Consejo de Ministros en febrero del año pasado, y un año y dos meses después, el Ejecutivo se ha pronunciado. El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes trasladó este miércoles al exdirigente una carta, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que inadmitía su reclamación.
Una vez rechazada esta vía, Rodríguez ha avanzado este jueves en Cadena Ser Canarias que llevará al gobierno ante el Alto Tribunal para reclamar esta cantidad, correspondiente a 21 nóminas de 6.144,64 euros mensuales, lo que supondría en torno a 134.000 euros. En caso de no ver atendida su reclamación, Rodríguez avanzaba que recurrirá a tribunales europeos.
El exdirigente de Podemos abandonó el partido tras su salida del Congreso de los Diputados y, aunque en un primer momento fue apoyado por el partido morado, nadie en la formación hace ahora público su apoyo.
En 2023, Drago Canarias pactó con Sumar para las generales, aunque no obtuvo representación y meses después abandonó la coalición de izquierdas con un portazo. Ahora, abandera su reclamación en solitario, y aprovecha para cargar contra los ministros del ala minoritaria del Gobierno. En un mensaje publicado en redes sociales, Rodríguez ha acusado a los ministros de Sumar de ser "cómplices" de lo que considera una injusticia.
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