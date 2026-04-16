El Papa arrancará su visita a España con un saludo a jóvenes desde el papamóvil en la zona del estadio Santiago Bernabéu

La visita del Papa a España entre el 6 y el 12 de junio arrancará con una vigilia con jóvenes en los aledaños del estadio Santiago Bernabéu en Madrid, el mismo día de su llegada. Se trata, según han confirmado desde la organización, del primero de los actos confirmados, que se celebrará a las 20:00 horas en la plaza de Lima de Madrid y las zonas aledañas. Previamente, León XIV realizará un recorrido para saludar a los peregrinos desde el papamóvil. Está previsto que este primer acto cuente con la participación directa de los jóvenes y culminará con unas palabras del Papa y la celebración de una Adoración Eucarística.

El Pontífice presidirá al día siguiente una misa en la madrileña plaza de Cibeles y posteriormente una procesión eucarística. La otra gran misa multitudinaria en su agenda será en el puerto de Santa Cruz, en Tenerife, como broche final de su visita, el día 12. El día anterior por la tarde, en la primera de sus etapas en el Archipiélago de Canarias, celebrará otra misa en el Estadio Gran Canaria.

El lunes 8 continuará su agenda en Madrid para dirigirse a los parlamentarios en una sesión en el Congreso. En su condición como jefe de Estado, se trata de la primera vez que un Papa se dirigirá a los parlamentarios españoles pronunciando un discurso en una sesión solemne. El protocolo será el reservado para las visitas de jefes de Estado, con otro discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la firma en el libro de honor.

En Barcelona, el Papa visitará la Abadía de Montserrat y la Sagrada Familia, para conmemorar el centenario de la muerte de Antonio Gaudí e inaugurar la Torre de Jesús, la más alta de la basílica y a su vez la más elevada entre las iglesias cristianas.

En Canarias, la última etapa, habrá dos escenarios: Tenerife y Gran Canaria. Un viaje, que como se ha subrayado desde 'Vatican News' "ya estaba en el corazón de Francisco", como también dijo en enero pasado el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo Cano, aludiendo a las ganas de visitar las islas que tuvo el Papa Francisco ante la crisis migratoria.

En esta visita se llevan meses trabajando, casi más de un año por el cambio de Pontífice, pero la visita del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, al Vaticano en octubre de 2025 fue un impulso para hacer realidad la presencia papal en la Sagrada Familia. Illa, que el primer dirigente español en reunirse con el Papa tras su elección en mayo de 2025 por la muerte del papa Francisco.

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La organización ha abierto desde este jueves las inscripciones para las personas que quieran asistir a los actos ya confirmados del viaje del Papa a España. Los interesados deberán hacerlo a través de la web oficial rellenando este formulario.