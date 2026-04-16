Nuevo ejecutivo
PP y Vox llegan a un acuerdo de gobierno en Extremadura
Vox asume una vicepresidencia y varias consejerías
Redacción
Mérida
El PP y Vox alcanzaron este jueves un acuerdo para gobernar juntos en Extremadura, según confirmaron ambos partidos.
Los términos del acuerdo serán confirmados públicamente ante los medios por la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, y por el líder regional de Vox, Óscar Fernández.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luna de miel de pesadilla de una joven de Castellón en Maldivas: un tiburón ataca a su marido y le amputa una pierna
- Denuncian una grave 'imprudencia' de la compañía turística con la que contrató la víctima del tiburón en Maldivas
- Un gran grupo de la cerámica prepara un ajuste de plantilla: se esperan despidos en una de las áreas de la empresa
- El bosque 'encantado' de Castellón que debes conocer esta primavera
- Ya es oficial: las obras del corredor mediterráneo se retrasan en Castellón
- La Policía Local desmantela un asentamiento de chabolismo e insalubridad junto a El Corte Inglés de Castelló
- Marcelino premia al Villarreal y regala un suculento premio a la plantilla por ganar en San Mamés
- Una zona de Castellón lleva 14 meses sin vía de tren, y todo apunta a que seguirá así más meses