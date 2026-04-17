Ayuso cuestiona la "prioridad nacional" del pacto PP-Vox en Extremadura y avisa de que "muchos requisitos no son legales"

Isabel Díaz Ayuso ha puesto este viernes reparos a una de las medidas recogidas en el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, que permitirá la investidura de María Guardiola. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cuestionado el criterio de "prioridad nacional" incluida en el acuerdo y ha advertido de que "muchos requisitos" recogidos en él "no son legales".

Ayuso se ha pronunciado en Bruselas al ser preguntada por uno de los puntos del acuerdo suscrito en Extremadura, en el que se plantea la llamada "prioridad nacional" para regular, entre otras cuestiones, el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social.

El texto plantea un sistema "adecuado a la legalidad vigente", que procure la asignación prioritaria de recursos públicos a quienes mantengan un "arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

El problema, en concreto, es que ese planteamiento se da de bruces con el artículo 14 de la Ley de Extranjería, que establece que los extranjeros residentes en España tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto generales y básicas como específicas, "en las mismas condiciones que los españoles".

Ese mismo principio de no discriminación se extiende además a los extranjeros residentes de larga duración cuando acceden a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda.

"Yo creo en la ley y en el orden"

Es precisamente esa formulación la que ha centrado las dudas expresadas por la dirigente madrileña. Antes de entrar en el fondo de la cuestión, Ayuso ha felicitado a María Guardiola por el acuerdo alcanzado, aunque también ha admitido que algunas cuestiones del pacto se le "escapan" al no tener competencias directas sobre esa materia.

No obstante, al ser preguntada por el concepto de "prioridad nacional", ha dejado clara su posición. "Yo creo en la ley y en el orden y por tanto pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos", ha afirmado ante los medios.

La presidenta madrileña ha insistido además en que el desarrollo de ese punto deberá ajustarse a la legislación vigente. "Como se va a tener que cumplir la ley, yo pienso que muchos de esos requisitos no lo son, no son legales, así que el tiempo lo pondrá todo en su sitio", ha añadido.

El pacto que abre la puerta a la investidura

Las palabras de Ayuso introducen un matiz relevante sobre uno de los apartados más sensibles del acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, un pacto que permitirá sacar adelante la investidura de María Guardiola tras semanas de negociación.

Ayuso ha reforzado su argumento con un ejemplo vinculado a otros debates similares que, según ha recordado, ya se han planteado en la Comunidad de Madrid. "No se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido y, por ejemplo, dejarle al margen del sistema sanitario", ha señalado.

La investidura de Guardiola sigue así acompañada de un intenso escrutinio político sobre el contenido del pacto con Vox, especialmente en todo lo relativo a inmigración, ayudas públicas y vivienda.

La respuesta de Vox no se ha hecho esperar. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha replicado este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "prioridad nacional" no es "exclusividad" y la ha retado a "recurrir" el acuerdo alcanzado con el PP en Extremadura ante los tribunales si lo considera "ilegal". El acuerdo sellado el jueves entre PP y Vox para formar un gobierno de coalición en Extremadura, tras cuatro meses de negociaciones, recoge el concepto de "prioridad nacional", es decir, de los españoles respecto al acceso a ayudas sociales. Ayuso cree que es "ilegal", y que "no se puede dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos".

En declaraciones a los medios que recoge Europa Press, tras reunirse con la opositora venezolana María Corina Machado, Abascal ha explicado que "prioridad nacional" significa poner a los españoles "en primer lugar" a la hora de acceder a ayudas sociales o a la vivienda.

"Que los españoles sean prioridad en su propia patria, creemos que esto es algo normal", ha hecho hincapié. "Igual que los marroquíes deben ser los primeros en Marruecos, los franceses los primeros en Francia", ha reflexionado.

Respecto a Ayuso, cree que "no ha comprendido el concepto" y ha destacado que Vox habla de "prioridad", no de "exclusividad". "El que piense que no es legal lo que hacemos, lo que tiene que hacer es recurrirlo", ha retado.