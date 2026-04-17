Vox ve a sus votantes "muy reflejados" en el pacto con el PP en Extremadura y niega "cesiones dolorosas"

El líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha defendido este viernes que el acuerdo de gobierno alcanzado con el PP permite a sus votantes verse "muy reflejados" en el futuro Ejecutivo. Además, ha negado que durante la negociación se hayan producido "cesiones dolorosas".

Tras reunirse con el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, en el marco de la ronda de contactos previa al debate de investidura de Guardiola como presidenta de la Junta, Fernández Calle ha afirmado que "una parte muy importante" de las medidas recogidas en el programa electoral de su formación "se va a llevar a efecto".

El también portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Cámara autonómica ha ratificado que sus diputados respaldarán la candidatura de Guardiola en un debate que previsiblemente se celebrará la próxima semana. A su juicio, el pacto entre ambas formaciones permitirá que "Extremadura tenga gobierno, el mejor gobierno que puede tener", y ha añadido que ese acuerdo suma el respaldo del 60 por ciento de los extremeños en alusión al resultado electoral conjunto de PP y Vox.

"Asperezas" limadas

Fernández Calle ha insistido en que el acuerdo, que incorpora 74 medidas para "asegurar presupuestos" durante los próximos cuatro años, se ha cerrado "con cesiones por ambas partes", aunque ha recalcado que no ha habido "nada doloroso realmente cuando el objetivo es común" y ese objetivo, ha dicho, era cerrar un acuerdo de gobierno.

El presidente de Vox en Extremadura ha reconocido que durante los "largos meses" de negociación con el PP ha habido discrepancias, pero ha asegurado que ambas formaciones tenían claro que debían limar esas asperezas y finalmente lo han hecho: "Evidentemente no es el pacto que habría si Vox tuviese mayoría absoluta y es obvio que tampoco sería el acuerdo o las medidas que hubiese encima de la mesa si el PP tuviese mayoría absoluta", ha admitido.

PP Extremadura

Pese a ello, ha reiterado que el resultado del diálogo satisface a su partido y abre la puerta a una etapa de crecimiento en la región. En ese sentido, ha llegado a sostener que Extremadura va a experimentar "un crecimiento como nunca se ha visto", una afirmación que ha ligado al futuro marco de estabilidad política y presupuestaria.

Ausencia de medidas en Igualdad

A preguntas de los periodistas sobre la ausencia de medidas específicas de igualdad en el acuerdo, Fernández Calle ha señalado que se han priorizado otras materias. En paralelo, ha añadido que Guardiola mantendrá desde la Presidencia las competencias en materia de igualdad y violencia de género.

Sobre la estructura del futuro Ejecutivo, el dirigente de Vox ha evitado concretar el número total de consejerías, aunque sí ha deslizado que su partido conoce ya las áreas que asumirá. También ha rechazado avanzar el nombre de la persona que dirigirá la Consejería de Agricultura, si bien ha afirmado que será "una persona muy competente", "muy de Vox" y "sobre todo muy extremeña".

Fernández Calle ha confirmado asimismo que él mismo ocupará una de las vicepresidencias del nuevo Gobierno autonómico.

Reacción de la dirección nacional

Al respaldo expresado en Mérida se ha sumado después la dirección nacional de Vox. El secretario general del partido, Ignacio Garriga, ha agradecido a María Guardiola el acuerdo de gobierno alcanzado en Extremadura y ha puesto el foco en una de las medidas que su formación considera más relevantes.

Ignacio Garriga durante la rueda de prensa ofrecida en la sede de Vox / EUROPA PRESS

Garriga ha asegurado que el pacto extremeño supone "por primera vez en la historia política de España" situar "la prioridad nacional como requisito imprescindible en las ayudas sociales y el acceso a la vivienda", algo que ha definido como "un hito muy importante" y como un eje que Vox quiere trasladar también a otros acuerdos futuros.

Garriga: "El acuerdo de gobierno alcanzado, pone por primera vez en la historia política la prioridad nacional como requisito imprescindible en las ayudas sociales y el acceso a la vivienda"

El dirigente nacional ha enmarcado además el pacto con el PP extremeño como "un punto de partida en la línea correcta para cambiar el rumbo" y ha destacado el papel que Vox aspira a desempeñar en políticas de familia y natalidad de forma transversal.

La secuencia deja así encaminada la investidura de María Guardiola y perfila un nuevo escenario político en Extremadura, donde el acuerdo entre populares y Vox desbloquea la formación de gobierno tras semanas de negociación y sitúa ya el foco en la composición definitiva del Ejecutivo y en el alcance real de las medidas pactadas.