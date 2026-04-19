El Gobierno se impone en TikTok para buscar el voto de la juventud "derechizada"

"¡Más TikTok! Se lo digo como madre de una niña de 18 años". Este consejo -casi orden- lo recibió esta semana Gabriel Rufián cuando paseaba por los alrededores del Congreso. La mujer se detuvo frente al portavoz de ERC para advertirle de lo que se avecinaba con una juventud tendente a la extrema derecha. Rufián ya captó la importancia de las redes sociales hace años y desembarcó en TikTok en 2021. No fue el único. Óscar Puente (PSOE) y Elías Bendodo (PP) ya trasteaban en aquel año en esta plataforma y meses después llegó Santiago Abascal para coger las riendas. Sin embargo, en pocos meses, el Gobierno ha logrado imponerse en TikTok con la misión de buscar el voto joven, escorado hacia la extrema derecha, según todas las encuestas.

Fue a comienzos de septiembre cuando Pedro Sánchez dio el pistoletazo de salida para que el Ejecutivo se lanzaba a la conquista de TikTok. "En el lado correcto de la historia", tituló el presidente del Gobierno su primer vídeo en el que explicaba la posición sobre el conflicto en Gaza. Desde entonces, ha acumulado cerca de 800.000 seguidores y junto a los otros 12 ministros con presencia en la res social suman cerca de 1,4 millones de seguidores. Una cifra que supera al 1,25 millones que acumulan los 10 miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Vox con cuenta en TikTok y que está muy lejos de los poco más de 100.000 seguidores que reúnen los dirigentes del Comité de Dirección del PP.

Redes sociales y Vox

"Según las encuestas, la gente entre 18 y 25 años está mucho más orientada a votar a la extrema derecha y es una manera de intentar llegar a ellos", explica el doctor en Comunicación y profesor de Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela, Rubén Rivas, tras explicar que el Ejecutivo persigue una "estrategia clara de intentar mezclar política con una idea de contenidos más cercanos en una plataforma que está muy orientada a ese público juvenil". Así, insiste en que el Gobierno busca acercarse a ese votante joven que es "el más alejado".

Las encuestas refrenda esta interpretación. Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), son los jóvenes de entre 18 y 24 años los que menos apoyan al PSOE y donde Vox despunta. Un 14% votaría al partido de extrema derecha, frente a un 12,4% que escogería la papeleta socialista. Además, según otra estudio del CIS del pasado diciembre, un 43,5% de los jóvenes entre estas edades asegura que son las redes sociales lo que más influye en sus opiniones políticas, ante otros medios como la televisión (7,2%), la radio (0,9%) o los periódicos (0,7%).

En concreto, en mayo de 2025, más del 50% de los jóvenes entre 18 y 24 años aseguraron informase a través de TikTok, según un informe del CIS sobre audiencias de medios de comunicación social. "Lo que ha hecho Pedro Sánchez es claramente acercarse a nuevos públicos que están en esa deriva hacia la derecha y la extrema derecha. Era un salto que tenían que hacer si no querían dejar a un margen de votantes importantes sin atender y sin explicar sus propuestas y lo que estaban haciendo desde el Gobierno", apunta la profesora de Redes Sociales de la Universidad CEU San Pablo, Ainhoa Torres.

Reconquistar espacios

La irrupción de Sánchez en TikTok no lastra, sin embargo, los méritos ya logrados por Abascal en esta plataforma. El líder de Vox, a diferencia del presidente del Gobierno, subo vídeos principalmente de sus intervenciones en el Congreso, en mítines o en entrevistas. Aun así, tiene cerca de un millón de seguidores y supera los 27 millones de 'me gustas'. "La derecha ha sabido trasladar mejor sus mensajes", explica Eva Campos-Domínguez, experta en comunicación política y redes de la Universidad Complutense de Madrid.

No obstante, apunta a que en los últimos meses se está produciendo "un cambio" en el que la izquierda está "teniendo la necesidad de apropiarse de los símbolos y de la comunicación simbólica" y que TikTok forma parte de esta tendencia. En este sentido, Rivas añade que ahora "se ha abierto la batalla por el relato" en las redes sociales y los partidos de la izquierda apuesta por "este tipo de estrategias para ver si de verdad son capaces de llegar a ese público que les había quedado un poquito abandonado".

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Pese al éxito, los expertos apuntan a que la apuesta del Ejecutivo puede tener sus riesgos. Torres señala que la política trata de temas serios y que los "códigos de lenguaje de TikTok son mero entretenimiento", por lo que se puede desvirtuar los asuntos a tratar. En la misma línea, Campos-Domínguez explica que existe el debate sobre si el uso de este tipo de plataforma "termina siendo la simplificación de la política o bien otra forma de comunicar la política" ya que puede caerse en el "fenómeno del influencer", donde los usuarios no creen "al que tiene más datos, al que tiene mejor oratoria, sino al que siente más próximo".