Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Meadas de perrosAbre nueva multinacionalNi bar ni tiendaMejor paella CastellóAgenda de la semanaJubilación anticipada
instagramlinkedin

Causa secreta

Illa mantiene la confianza en su jefe de gabinete, investigado por contratos cuando era alcalde de Esparreguera

Eduard Rivas, que figura como imputado en la causa, se ha personado con abogado defensor

Eduard Rivas, jefe de gabinete de Salvador Illa y exalcalde de Esparreguera

Eduard Rivas, jefe de gabinete de Salvador Illa y exalcalde de Esparreguera / Toni Albir / EFE

Sara González

Barcelona

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, mantiene la confianza en su jefe de gabinete, Eduard Rivas, exalcalde de la localidad barcelonesa de Esparreguera, después de que El Periódico de Catalunya haya hecho público que está investigado en un proceso judicial en el que se indaga sobre contratos del Ayuntamiento durante su etapa al frente del consistorio. "Trasladamos la plena confianza en su persona", han asegurado fuentes del Govern, que añaden que Rivas es "el primer interesado en que se aclare" esta investigación cuanto antes mejor, además de subrayar su "total disposición a colaborar en todo lo que sea necesario".

Rivas fue alcalde de Esparreguera durante nueve años, cargo que dejó en 2024 cuando, tras la victoria del PSC en las últimas elecciones autonómicas, Illa le propuso ir al Govern como jefe de gabinete. Desde entonces, es uno de los asesores más estrechos del president de la Generalitat. El exedil figura como investigado y se ha personado en la causa (una parte es reservada) con abogado defensor,

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents