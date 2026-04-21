Sánchez se ofrece a los gigantes de las renovables en plena crisis: "España es el mejor país para que sus inversiones sean rentables"

El mundo se enfrenta a una nueva crisis energética por la convulsión provocada por la guerra en Oriente Medio. La escalada en una región tan sensible para la energía con implicaciones a escala global ha vuelto evidenciar el papel central que siguen jugando el petróleo y el gas natural, y también los problemas que se derivan de seguir dependiendo de los combustibles fósiles. En este escenario, España se reivindica como potencia de las energías renovables y se ofrece a los grandes grupos energéticos en plena crisis como destino para sus inversiones.

“España es el mejor país para que sus inversiones sean rentables”, ha sentenciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la apertura de la gran cumbre de la patronal eólica europea WindEurope, que se celebra esta semana en Madrid. Tras las convulsiones energéticas que han provocado en los últimos años la invasión de Ucrania y ahora la guerra en Oriente Medio, Sánchez ha alertado de la exposición de Europa a los shocks geopolíticos y a su impacto en los precios de la energía. “Tenemos que ser sinceros. Esto es algo que va a seguir pasando mientras sigamos dependiendo de los combustibles fósiles”.

“La guerra con Irán ha sido la última advertencia, con la pérdida de 10 millones de barriles de petróleo al día repito (…) No estamos hablando de cuellos de botella, estamos hablando de sogas que nos ponen al cuello”, ha subrayado el presidente ante un auditorio repleto de empresarios del sector de la energía eólica. “La situación global no nos deja margen para la duda. Nos enfrentamos a una elección muy clara: o turbinas o turbulencias”. Sánchez ha reivindicado la apuesta de su Gobierno por la transición energética y por dar facilidades al despliegue de nuevas renovables como parte de un modelo que permite a la vez descarbonizar la economía e impulsar su crecimiento. “España es el mejor país para que sus inversiones sean rentables”, ha sentenciado.

El jefe del Ejecutivo ha garantizado a los empresarios eólicos que España continuará con su defensa de la transición energética y de la regulación que la haga posible, sobre todo en el marco de la Unión Europea. "En un momento en el que algunos cuestionan el pacto verde, mi país jamás ha estado en una mejor posición que ahora para defenderlo allí donde sea necesario, aquí en Madrid, en Bruselas, donde sea necesario", ha expresa. "Confíen en mí, pueden contar con nosotros. No nos vamos a conformar con tener la electricidad más barata de Europa. Estamos trabajando para que Europa tenga la electricidad más barata del mundo. Ese es nuestro objetivo. Ese debería ser nuestro objetivo. Y para ello se necesita una unión energética real".

En paralelo, Sánchez ha garantizado que las reformas estructurales emprendidas tendrán efectos positivos para acelerar el despliegue de renovables y reducir las trabas administrativas (“Se necesita más inversión y menos burocracia), al tiempo que se agiliza y facilita la conexión a las redes eléctricas en un momento en que en el sector han saltado las alarmas por la saturación de las infraestructuras para conectarse. “Les doy mi palabra hoy aquí, la conexión en la red no va a ser el obstáculo que impida sus inversiones”.

Pragmatismo verde / dogmatismo fósil

“Los españoles como muchos europeos no contamos con grandes reservas de petróleo o de gas, pero tenemos el sol, tenemos el viento. Un tesoro realmente. Un tesoro que por razones que cuesta de entender fue menospreciado hace una década. ¿Dónde estaríamos hoy si no hubiésemos perdido esa década?”, ha reprochado Sánchez al Partido Popular por la política energética desarrollada en sus últimos gobiernos. “Cada año que tuvimos que soportar el denominado impuesto al sol fue un año de esclavitud energética para nuestro país. Por eso no vamos a aceptar lecciones de aquellos que aplicaron aquellas políticas tan terribles. Mejor que no digan nada”.

Sánchez ha ensalzado la apuesta por la transición energética de su Gobierno como clave para impulsar el crecimiento económico en los últimos años y la creación de empleo a pesar de la convulsión global. "A lo largo de los últimos 8 años España ha demostrado que el pragmatismo verde vence al dogmatismo de los combustibles fósiles. Nuestro país demuestra que es posible basar el modelo energético de la cuarta mayor economía de la zona euro en las energías renovables", ha destacado. "No es que sea posible, es que es la única única manera de avanzar, la única vía hacia la prosperidad y la mejor protección frente a cualquier crisis energética", destacando que, frente a las grandes subidas del petróleo y del gas natural por la escalada en Irán, el precio de la electricidad en España seguía un 20% por debajo de los niveles del año pasado. "La transición energética no es un eslogan, es el billete al futuro".

“La energía eólica y las renovables en general nos han hecho más competitivos. Nos han ayudado a hacer frente al cambio climático, pero sobre todo nos han hecho más libres, más libres que antes. La libertad energética no tiene precio”, ha zanjado el presidente. "Hoy algunos siguen rechazando el liberal de esta dependencia que hace que seamos rehenes del caos geopolítico, pero España ha decidido romper esas cadenas. Hemos decidido optar por la libertad. Por eso vamos a acelerar y apostar por la transición energética con mayor determinación y ahora con más argumentos, con más motivos que nunca”.

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