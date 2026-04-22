Felipe VI convierte el Cervantes a Celorio en un tributo a la literatura como “escuela de libertad” ante la incertidumbre global

Felipe VI ha situado este miércoles la literatura como un espacio de resistencia democrática en un contexto global marcado por la incertidumbre. En el almuerzo previo a la entrega del Premio Cervantes, el Rey ha convertido el homenaje al autor mexicano Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) en una reivindicación explícita del valor político de las letras. "La literatura es, en definitiva, una gran escuela de libertad y la libertad, ya lo decía don Quijote, es uno de los dones más preciosos que a los hombres dieron los cielos", ha afirmado en el discurso que ha pronunciado en la tradicional comida la víspera de la entrega del premio.

Felipe VI conversa con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante el almuerzo ofrecido por los Reyes en el Palacio Real con motivo del Cervantes a Gonzalo Celorio. / Chema Moya / EFE

Para el Rey la cultura es un espacio de resistencia democrática. Ante un auditorio de escritores, editores y autoridades en el Palacio Real, el Monarca ha defendido la palabra como herramienta para interpretar la realidad y sostener una ciudadanía plena. "Los escritores nos ayudáis a leer bien la realidad y esa facultad nos es imprescindible desde el punto de vista colectivo, como sociedad democrática", ha afirmado el Monarca.

51 premiados, uno por año, salvo en 1979

Este jueves tendrá lugar la ceremonia oficial de entrega del Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Con Celorio se llega a los 51 escritores premiados. El primero fue el español Jorge Guillén, en 1976. Si hay uno más de los que tocaría es porque en 1979 hubo dos ganadores: el español Gerardo Diego y el argentino Jorge Luis Borges.

El discurso de Felipe VI se ha apoyado en la memoria y la lengua. Citando a Borges —“somos nuestra memoria”, del poema 'Cambridge'—, el Rey ha vinculado esa idea con una escritura que convierte el recuerdo en relato compartido. No se trata solo de reconstruir una vida, sino de ofrecer una lectura de una época, una constante que ve en la trayectoria del autor premiado.

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Reivindicación de la lengua española

Más explícita ha sido la carga política en su reivindicación del español como espacio común. Felipe VI la ha definido como una lengua que “no excluye, que no separa, que no inhibe la diferencia, sino al revés". "Nos incluye y nos engrandece a todos”, ha continuado. Una formulación que trasciende el elogio cultural y se inserta en un momento de fragmentación internacional, donde el idioma aparece como uno de los pocos vectores de cohesión entre ambas orillas del Atlántico. Esa idea conecta directamente con la agenda exterior de este año. El Rey ha recordado que España será anfitriona en noviembre de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno en Madrid.