La Fiscalía recurre el auto del juez Peinado y pide el archivo de la causa contra Begoña Gómez

La Fiscalía de Madrid ha recurrido cada decisión adoptada por el juez Juan Carlos Peinado en la causa seguida contra Begoña Gómez. El auto con el que el magistrado ponía fin a la instrucción y propone juzgar a la esposa de Pedro Sánchez por cuatro delitos no podía correr distinta suerte. En su último recurso el ministerio público pide a la Audiencia Provincial de Madrid que archive las actuaciones seguidas contra Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Mientras que para el juez Peinado los hechos que atribuye a Begoña Gómez en relación con la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense son constitutivos de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, para la fiscalía madrileña no se ha producido ninguno de ellos, motivo por el que la causa debe ser archivada

Durante toda la instrucción los criterios mantenidos por el titular de la plaza de Instrucción número 41 del Tribunal de Instancia de Madrid y por el fiscal adscrito al caso son diametralmente opuestos. De hecho, la Fiscalía Provincial de Madrid basa su recurso en la decisión del magistrado en denegar todas "las peticiones de sobreseimiento realizadas" y, en vez de ello, continúa la causa por los trámites del procedimiento ante el Tribunal del Jurado. El único delito que el magistrado dejó fuera fue el de intrusismo profesional que solo imputaba a Begoña Gómez, a la vez que denegaba todas las diligencias interesadas tanto por la propia acusación popular como por las defensas.

Archivo definitivo o provisional

En una escueta nota, el fiscal adscrito al caso, José Manuel San Baldomero, solicita a la Sala "la estimación del presente recurso de apelación, dictando resolución por la que se acuerde, respecto de todos los delitos y respecto a todos los investigados afectados, el sobreseimiento libre de las actuaciones conforme al artículo 637.2 de la ley de enjuiciamiento criminal, al no ser los hechos constitutivos de infracción penal, y subsidiariamente, sobreseimiento provisional, al no resultar debidamente justificada la formación del delito que dio lugar a la formación de la causa".

En otro escrito dirigido en el día de hoy al juez instructor de la causa la Fiscalía vuelve a interesar se tenga por cumplimentado el trámite (sobre la continuación del procedimiento) previsto para la tramitación de la ley del jurado e interesa de nuevo el sobreseimiento libre de las actuaciones. Añade que de cara a la posibilidad de que la Audiencia Provincial de Madrid entienda procedente la apertura de juicio oral, se le vuelba a dar traslado para formular escrito de conclusiones provisionales, en las que defenderá la necesidad de absolver a los tres imputados.