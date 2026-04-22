Los pagos en metálico del PSOE vuelven al juicio del Supremo con el testimonio del exgerente y la trabajadora que entregaba los sobres

Los pagos en métalico realizados por el PSOE para compensar adelantos de gasto realizados por dirigentes y colaboradores del partido irrumpirá de nuevo este miércoles en la octava sesión del juicio contra el exministro José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo.

Están llamados a declarar el ex gerente del partido Mariano Moreno y Celia Rodríguez, la trabajadora que realizó las entregas de sobres con billetes que fueron recogidas por el asesor del ministro Koldo García e incluso por su hermano Joseba y la que fuera su esposa en la sede madrileña de Ferraz.

En la primera jornada del juicio, el pasado 7 de abril, Joseba García ya aseguró a preguntas de la defensa de su hermano que en varias ocasiones recogió dinero en efectivo en la sede del PSOE por los gastos adelantados por su hermano como asesor del ministro, a la vez que atribuyó a "favores" al comisionista Víctor de Aldama los pagos que realizó a Jésica Rodríguez, pareja del exministro entre octubre de 2018 a noviembre de 2019.

Unos días después, Patricia Úriz confirmó haber acudido varias veces a la sede nacional del PSOE para recoger estas cantidades en efectivo. Puntualizó que si su marido perdía los tickets por consumiciones o gastos realizados se quedaba sin cobrar porque "en Ferraz eran muy rígidos", en alusión a la secretaria del partido que los gestionaba, Celia Rodríguez.

Directores de gabinete

También está llamado a comparecer este miércoles Ricardo Mar Ruipérez, exdirector gabinete de Ábalos. En su último informe sobre los contratos en Balerares, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a contactos entre la entonces presidenta Balear Francina Armengol y Koldo García en relación con el acceso a fondos europeos. Concretamente, García preguntó a Mar: "Baleares cuando viene, la podemos meter la semana que viene", pudiendo entenderse, a la vista de lo expuesto "que se estaría tratando de concertar una cita entre Armengol y Ábalos, según los investigadores.

El exasesor del exministro José Luis Ábalos Koldo García sale de declarar en el Tribunal Supremo, a 23 de junio de 2025, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

Otro director de gabinete que comparecerá mañana es Carlos Moreno, mano derecha de la exministra María Jesús Montero en el ministerio de Hacienda hasta que acaba de dejar esta labor. El colaborador ya admitió en marzo de 2025 ante el instructor de la causa en el Supremo, Leopoldo Puente, que trasladó a la Agencia Tributaria, seguramente a través de un funcionario de Hacienda, el aplazamiento de deuda sobre el que se había interesado el comisionista Víctor de Aldama.

Este funcionario reveló ante la Sala el pasado 9 de abril que por orden de su jefe, que en dicho momento era Moreno, trasladó a la Agencia Tributaria una consulta relativa a la deuda que mantenía la empresa Pilot Real Estate, vinculada al comisionista Víctor de Aldama. Según la investigación, dicha consulta llegó a Moreno a través de Koldo García, asesor de Ábalos en Transportes, como un favor al comisionista Víctor de Aldama.

En la sesión de la tarde está citada la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, en relación con los informes realizados por el órgano contable, que no pusieron tacha a las contrataciones de emergencia realizadas durante la pandemia por las diferentes administraciones públicas; así como Pedro Saura, exsecretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en el Ministerio de Fomento.

Igualmente serán interrogados socios de Aldama como José Ruz Martínez y José Ángel Escorial, antiguo dueño Soluciones de Gestión -- la empresa adjudicataria de los contratos millonarios de mascarillas-- que vendió la empresa en mayo de 2019. Completa la lista el dueño de la compañía cuando se firmaron los contratos, Juan Carlos Cueto.