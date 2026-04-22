Directo | Sánchez y Feijóo se miden en el Congreso tras el pacto en Extremadura y en pleno juicio por la Kitchen y el caso Mascarillas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, regresará este miércoles a la sesión de control del Congreso tras casi un mes sin someterse a preguntas en el Pleno, donde el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, aprovechará para preguntarle por la situación política de España tras lo ocurrido en las últimas semanas.

La última vez que Sánchez acudió al Congreso fue en la sesión de control del 25 de marzo, antes de Semana Santa. La semana siguiente no hubo Pleno y, ya de vuelta la actividad parlamentaria, el jefe del Ejecutivo tampoco estuvo presente en las preguntas del miércoles pasado al encontrarse de viaje oficial en China.

El jefe del Ejecutivo regresará así al hemiciclo tras ese viaje a China, durante el que se conoció la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a su esposa, Begoña Gómez, por los delitos de por tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Y lo hará también después de los encuentros con líderes internacionales que han tenido lugar en Barcelona en el marco de la IV Reunión en Defensa de la Democracia y el 'Global Progressive Mobilisation' organizado por el PSOE y tras conocerse que finalmente el PP y Vox volverán a gobernar juntos en Extremadura.

En este contexto, Feijóo preguntará al presidente si cree que el Ejecutivo "hace que España funcione". Además, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, no preguntará en esta ocasión sobre temas estrictamente catalanes, sino que le pedirá si opinión de la "situación política actual en España". Por su parte, Aizpurua se interesará sobre "qué medidas pendientes prevé culminar en lo que queda de legislatura".

"Un Gobierno que alterna con dictaduras"

La sesión de control incluirá también varias cuestiones dirigidas al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El secretario general del PP, Miguel Tellado, quiere saber dónde fija "el límite de este Gobierno"; y la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, si cree que es "un digno ministro de Justicia".

En la misma línea que el Pleno de esta semana, la portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha registrado la siguiente pregunta: "¿Qué democracia defiende un Gobierno que alterna con dictaduras?". Le servirá para pedirle cuentas por su viaje a China, donde se reunió con el presidente, Xi Jinping, y sobre la situación en Venezuela tras la visita de opositora María Corina Machado, quien no quiso reunirse con Sánchez.

"¿Qué tiene el Gobierno en contra de los españoles?"

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, aspira a que el ministro de Justicia le aclare "qué tiene el Gobierno en contra de los españoles", mientras que su compañero Ignacio Gil Lázaro busca echarle en cara que el empeño en "burlándose de los españoles?" que achaca al Ejecutivo.

Por otro lado, el diputado del PP Carlos Rojas quiere dirigirse al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para que explique si la política exterior de España "responde al interés de los españoles".

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Asimismo, la también 'popular' Ana Belén Vázquez inquirirá al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que le detalle si sus medidas son "coherentes con las políticas del Gobierno". Previsiblemente incidirá en la polémica generada en torno a la posibilidad de que los presos extranjeros preventivos sin antecedentes podrán optar a la regularización extraordinaria de inmigrantes.