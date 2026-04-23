Encuesta GESOP: Los españoles, divididos sobre la regularización de inmigrantes: el 52% está a favor y el 48%, en contra

Medio millón de personas que residen en España en situación administrativa irregular hacen cola estos días para acogerse a la regularización aprobada por el Gobierno para obtener permisos de residencia y trabajo, afiliación a la Seguridad Social y tarjeta sanitaria. La medida, que pueden solicitarla todas las personas inmigrantes que hayan estado al menos cinco meses en el país desde antes del 1 de enero de 2026, ha levantado una polvareda política y ha servido de pretexto para que PP y Vox hayan incluido en su pacto de gobierno en Extremadura establecer el criterio de "prioridad nacional" en las ayudas a los inmigrantes.

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En este contexto, una 'encuesta flash' elaborada por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) del 17 al 20 de abril, coincidiendo con los primeros días del plazo para pedir la regularización, concluye que los españoles están muy divididos sobre la iniciativa del Gobierno porque, por un lado, consideran que la medida es necesaria y tendrá un impacto positivo en la economía, pero, al mismo tiempo, temen que provoque un 'efecto llamada' que haga llegar a España a más inmigrantes en situación irregular.

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En concreto, el 51,9% de los españoles están de acuerdo con la regularización frente al 48,1% que está en contra. Un dato llamativo es la diferencia de percepción que hay entre hombres y mujeres: la mayoría de ellos rechazan la iniciativa (54,1% en contra y 45,9% a favor) y la mayoría de ellas la apoyan (57,2% a favor y 42,8% en contra). Por edades, la única franja contraria a la medida es la de 45 a 59 años, en la que un 56,1% se opone, y la más favorable es la de 30 a 44 años, en la que un 58,1% la respalda.

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Y por electorados, pocas sorpresas: los votantes de PSOE y Sumar avalan ampliamente la regularización, aunque uno de cada cuatro electores socialistas la rehúsan (26,2%), y los votantes de PP y Vox se oponen, aunque también uno de cada cuatro electores populares aplauden la medida (24,3%). Una división similar se plasma al ser preguntados por si la regularización es necesaria: el 56,8% de los españoles creen que es conveniente y el 43,2% piensan lo contrario. De nuevo en este caso el apoyo es mayor entre las mujeres que entre los hombres (10 puntos más) y entre los votantes de izquierda.

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El sondeo refleja un altísimo grado de conocimiento entre la ciudadanía sobre el proceso abierto, pues el 95,4% asegura haber oído hablar de la regularización. Y respecto al hecho de que el Gobierno facilite los trámites a los simpapeles, entre ellos la consecución del polémico certificado de antecedentes, el 58,5% de los españoles son favorables a ello (entre ellos uno de cada tres votantes del PP), frente al 41,5% que es contrario (entre ellos dos de cada 10 votantes del PSOE y de Sumar). También esta pregunta muestra un mayor respaldo femenino (63,6%) que masculino (52,7%), y porcentajes por encima del 60% entre los ciudadanos de 30 a 44 años y a partir de 60 años.

Gráfico que muestra la relación entre la regularización y la inmigración en situación irregular. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

El principal recelo que causa la regularización es el miedo a un 'efecto llamada': siete de cada 10 españoles opinan que la iniciativa puede incentivar la llegada de más migrantes en situación irregular (70%), mientras que tres de cada 10 no tienen ese temor (30%). En esta ocasión, el miedo es compartido en ambos sexos y en todas las franjas de edad, aunque mucho más acentuado entre los más jóvenes, de 18 a 29 años (80%). Incluso la mayoría de votantes del PSOE sospechan que habrá un 'efecto llamada' (53,3%), idea que también alcanza al 46% del electorado de Sumar.

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El contrapunto, según los españoles, es el beneficio que la regularización tendrá en la economía, aunque de nuevo hay cierta división de opiniones al respecto. El 56,3% de los ciudadanos creen que puede tener efectos económicos positivos, mientras que el 43,7% son más pesimistas en este sentido. Las mujeres (60,5%) ven más beneficios que los hombres (51,9%) y las edades más recelosas son la franja más joven (54%) y de 45 a 59 años (50,3%), aunque en ambos casos hay una mayoría que considera que la medida será buena para la economía. También lo piensan tres de cada 10 votantes del PP, mientras que dos de cada 10 votantes del PSOE no ven tal beneficio.

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Finalmente, el GESOP ha preguntado a los españoles por la gestión que ha hecho el Gobierno de la regularización y por las posiciones del PP y de Vox. Ninguno de ellos sale bien parado, porque la mitad de los encuestados les suspenden a todos. En el caso del Ejecutivo, el 51,9% tacha de mala o muy mala su gestión, el 34% la considera buena o muy buena, y el 13,2% responde que "ni bien ni mal".

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Gráfico de columnas sobre la gestión del gobierno español en relación con la regularización. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

El grado de suspenso escala hasta el 56,7% cuando se pregunta por la posición del PP y, en cambio, el porcentaje de censura baja al 50,7% al valorar la posición de Vox. A los populares solo les aprueba el 15,1% de los españoles porque uno de cada cuatro (25%) evita posicionarse a favor o en contra. El aprobado a los ultras es del 30,5%, muy cerca del porcentaje del Gobierno, mientras que los 'neutrales' se quedan en el 15,2%.

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