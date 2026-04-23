El Rey lanza la pregunta en un coloquio: ¿cómo nos podemos asegurar que la inteligencia artificial actúa de forma ética?

Felipe VI asistió este jueves por la tarde en La Granja (Segovia) a la charla-coloquio 'Liderar a favor del bien común en 2026' que inauguró el encuentro internacional organizado por el Aspen Institute España, en la que una serie de expertos analizaron la delicada situación que vive el planeta y los retos a los que se enfrenta. El Monarca siguió el acto en primera fila, acompañado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el exsecretario general de la OTAN Javier Solana.

El panel de ponentes de la charla-coloquio. / CASA DEL REY

En el escenario, la conversación la llevaron, íntegramente en inglés, Elliot Gerson, vicepresidente ejecutivo del Insituto Aspen; Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y en la actualidad director general del Banco de Pagos Internacionales; Enrique Berruga, director ejecutivo del Aspen Institute México; y Vivian Schiller, directora ejecutiva de Aspen Digital. En el coloquio, el Rey tomó la palabra para plantear una pregunta. El jefe de Estado se interesó en saber cómo la inteligencia artificial se puede aprovechar para beneficiar a todo el mundo, asegurando que actúa de forma ética, utiliza el conocimiento de manera positiva y respeta los valores y los principios democráticos.

Noticias relacionadas

Aspen Institute España es una organización internacional dedicada a promover un liderazgo basado en valores y a fomentar el debate sobre los grandes desafíos globales, a través de programas, seminarios y conferencias. Tras la celebración de este encuentro, Madrid acogerá la conferencia internacional CityLab, organizada por Bloomberg Philanthropies y The Aspen Institute de Estados Unidos, un foro centrado en el futuro de las ciudades que reúne a líderes públicos, urbanistas e innovadores.